Во Владимирской области не прекращаются поиски 72‑летнего Николая Никитича Курилина. Мужчина исчез 17 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родственники и волонтеры : пенсионер нуждается в медицинской помощи.Николай Курилин живет в городе Киржач. На момент исчезновения ему было 72 года (1953 года рождения).Приметы:рост — 170 см;худощавое телосложение;седые волосы;глаза — зелено‑голубые.В день исчезновения был одет в черную куртку, коричнево‑зеленые брюки, черные сапоги и черную кепку.Прошло уже шесть дней с момента пропажи, а следы пенсионера так и не обнаружены.