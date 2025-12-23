Родственники и волонтеры бьют тревогу: пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Во Владимирской области не прекращаются поиски 72‑летнего Николая Никитича Курилина. Мужчина исчез 17 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родственники и волонтеры : пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Николай Курилин живет в городе Киржач. На момент исчезновения ему было 72 года (1953 года рождения).
Приметы:
рост — 170 см;
худощавое телосложение;
седые волосы;
глаза — зелено‑голубые.
В день исчезновения был одет в черную куртку, коричнево‑зеленые брюки, черные сапоги и черную кепку.
Прошло уже шесть дней с момента пропажи, а следы пенсионера так и не обнаружены.
