Анфиса Чехова, пытаясь вписать себя в идеальные пропорции 90-60-90, получила нервное расстройство и множество болячек. Телеведущая поделилась печальным опытом похудения на тайских таблетках.

Анфиса Чехова, пытаясь вписать себя в идеальные пропорции90-60-90, получила нервное расстройство и множество болячек. Телеведущая поделилась печальным опытомпохудения на тайских таблетках.Чехова рассказала, что в 21 год резко сбросила вес. Однако желаннаямногими стройность совсем не приносила ей удовлетворения.По словам звезды, добиться результата ей помоглиопасные пилюли для похудения. Всего за два месяца приема она смогласбросить 25 килограммов. "Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон янаношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками🤦🏻‍♀️ ядумала только о том, как бы похудеть! (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заметила звезда.Анфиса отмечает, что долгожданнаяхудоба не сделала ее привлекательнее. "От груди остались одни слезы😢 Предпочиталане раздеваться при свете😂😂😂 Лицостало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткиесинячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро ипроверяли вены🤦🏻‍♀️😱 в90-х это было актуально🥶😂, – вспоминает теледива.Изменилась не только внешность Чеховой, но и ее характер – извеселой и искрящейся энергией девушки она превратилась в капризную ворчунью. "Вто время я пела в группе "Безумные светлячки", каждый день ходила в тренажеркуи качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизнине было!" – написала знаменитость в личном микроблоге.Телеведущая отмечает, что в "стройном" теле она продержаласьвсего год. После был нервный срыв, который вылился в опасное расстройствопсихики – нервную булимию. В результате Анфиса набрала больше, чем потеряла доэтого – 30 килограммов. "С ТЕХ ПОР ОТКАЗЫВАЮСЬ ПИТЬ И РЕКЛАМИРОВАТЬ КАКИЕ ЛИБОСРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!!" – резюмировала Анфиса.