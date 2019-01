Самолетостроительная компания Boeing отчиталась об успешном завершении первого испытательного полета летающего такси. Концерн показал, как прототип его пассажирского электрического судна умеет взлетать по вертикали, зависать в состоянии свободного парения и садиться.

Самолетостроительная компания Boeing отчиталась об успешном завершении первого испытательного полета "летающего такси". Концерн показал, как прототип его пассажирского электрического судна умеет взлетать по вертикали, зависать в состоянии свободного парения и садиться.Испытания прошли в Манассасе (штат Вирджиния). Пока летательный аппарат находится в воздухе, инженеры Boeing проверяли работу его автономных функций и систем наземного управления. Начало может показаться скромным: "аэромобилю" еще только предстоит освоить полеты в горизонтальной плоскости. Однако Boeing, за год продвинувшаяся от концептуального проекта до рабочего прототипа, — пока единственная компания, показавшая свою разработку в деле.BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz— The Boeing Company (@Boeing) 23 января 2019 г.Проектированием "самолетомобиля" для использования в условиях города занимается подразделение Boeing NeXt. Конечная цель проекта — создание транспорта для "городской аэромобильности", который при высокой загруженности дорог смог бы доставлять пассажиров по всему городу на расстояние до 80 километров. В конце 2017 года концерн купил Aurora Flight Sciences — исследовательскую компанию в области авиации и воздухоплавания, которая ранее помогала Uber в создании "летающих такси".∎Парашют для дронов получил международную сертификацию читайте такжеВ Uber, например, планируют запустить услугу аэротакси к 2021 году (в этом ему также помогают Pipistrel Aircraft, Embraer, Mooney и Bell Helicopter). А Airbus рассчитывает начать коммерческие полеты в городах в 2023-м. Поначалу "самолетомобилем" будет управлять человек, но впоследствии поездки станут полностью автономными.