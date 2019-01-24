На Петровке,38 обсудили состояние правопорядка в городе Москве и основные результаты деятельности столичных правоохранителей в 2018 году...

На Петровке,38 обсудили состояние правопорядка в городе Москве, основные результаты деятельности столичных правоохранителей в 2018 году и определили задачи на текущий год.Перед началом итогового совещания от Правительства столицы московская полиция получила 16 мобильных криминалистических лабораторий, которые город закупил в конце прошлого года.«Они оснащены самым современным оборудованием. Это и квадрокоптеры, и специальные фотоаппараты, лазерные аппараты для определения расстояний», - отметил Сергей Собянин.Передвижные лаборатории позволят фиксировать предметы и следы, в том числе на больших участках, делать детальную съемку, воссоздавать обстановку на месте аварии, измерять параметры объектов и выявлять незаметные следы. Кроме того, с их помощью сотрудники полиции смогут составлять схемы места происшествия, проверять системы автомобилей и устраивать автотехнические экспертизы, а также проводить дополнительные исследования, уже покинув место аварии.В заседании коллегии принимали участие первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, Мэр Москвы Сергей Собянин, представители органов государственной власти и общественности.Основные достижения правоохранителей в 2018 году представил в своем докладе начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.Для московских стражей правопорядка 2018 год выдался не простым. В столице прошло много масштабных мероприятий – выборы Президента Российской Федерации и Мэра столицы, всероссийская акция «Бессмертный полк» и Чемпионат мира по футболу FIFA. В течение 2018 года более 44 миллионов человек приняли участие в городских массовых мероприятиях.Повысилась безопасность жителей и гостей столицы в общественных местах. Олег Баранов отметил, что удельный вес уличной преступности снизился с 30,2% до 28,7%. Также было отмечено снижение уровня преступности в столице в целом. За год работы московские полицейские расследовали более 42 тысяч преступлений, большая часть которых - тяжкие и особо тяжкие. Значительный вклад в раскрытие преступлений вносит система городского видеонаблюдения. С их помощью раскрыто 3,5 тысячи преступлений.Повышенное внимание было уделено противодействию организованной преступности. В 2018 году пресечена деятельность 1428 лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ. Особый акцент в работе был сделан на раскрытии экономических преступлений. В 2018 году их выявили и пресекли на 37,3% больше, чем в прошлом году, а сумма возмещенного ущерба превысила 36 миллиардов рублей.Начальник Главка в своем докладе отметил, что в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 2018 году сотрудниками полиции выявлено 17,1 тысяч наркопреступлений, из незаконного оборота изъято более 1689 килограмм наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.В 2018 году в ГУ МВД России по г. Москве поступило 14,2 млн заявлений на предоставление государственных услуг. Принятые меры позволили сократить время ожидания граждан в очереди до 8 минут. По результатам ведомственного мониторинга, уровень удовлетворенности граждан качеством оказания государственных услуг за 2018 год составил 93,2%.Первый заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Горовой поблагодарил руководство столичной полиции за работу и большой комплекс мероприятий, проведенный в 2018 году, а так же обозначил приоритетные задачи на 2019 год.«Вы выполнили все поставленные директивы и задачи Президента нашей страны, Мэра столицы и на тот же уровень взаимодействия мы надеемся в 2019 году», - отметил Александр Горовой.Уже по традиции прошло награждение лучших сотрудников столичной полиции государственными и ведомственными наградами. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды руководителям окружных управлений за победу в конкурсе «Лучшее подразделение».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве