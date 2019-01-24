Американские госслужащие, не получающие зарплату во время приостановки работы федерального правительства, массово отказываются являться на свое рабочее место, хотя обязаны это делать.

Американские госслужащие, не получающие зарплату во время приостановки работы федерального правительства, массово отказываются являться на свое рабочее место, хотя обязаны это делать.Как сообщает газета "Вашингтон пост", для этого они пользуются соответствующими положениями коллективного трудового договора или берут больничный.Неявка на работу наблюдается в Службе внутренних доходов, которая занимается сбором налогов, среди сотрудников Управления транспортной безопасности, Минсельхоза и даже работников тюрем (охранники в некоторых тюрьмах вынуждены работать по 16 часов в сутки, а к патрулированию территории начинают привлекать секретарей и уборщиков).Профсоюзы предупреждают, что количество таких пропусков работы будет только увеличиваться.Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств. Дело в том, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой, сообщает ТАСС.