Выдано более 24 тысяч кредитов на сумму свыше 12 млрд рублей

Выдано более 24 тысяч кредитов на сумму свыше 12 млрд рублейБанк УРАЛСИБ по итогам 2018 года увеличил объемы потребительского кредитования на цели рефинансирования кредитов в 3,5 раза по сравнению с результатами 2017 года. Всего за 2018 год на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал более 24 тысяч кредитов на сумму свыше 12 млрд рублей.Банк УРАЛСИБ предлагает программу рефинансирования, в рамках которой заемщик имеет возможность объединить в один кредит любые виды кредитов сторонних банков: потребительские, ипотечные, автокредит и кредитные карты, а также дополнительно получить денежные средства на потребительские нужды. Количество кредитов к рефинансированию не ограничивается Банком.Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также .