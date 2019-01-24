Онлайн-сервис для заказа такси Uber может прекратить работу в Барселоне из-за бессрочной забастовки таксистов.

Онлайн-сервис для заказа такси Uber может прекратить работу в Барселоне из-за бессрочной забастовки таксистов, сообщает телеканал "Россия 24". В компании недовольны, что правительство Каталонии идет на уступки манифестантам и предлагает увеличить время ожидания такси до часа.Бессрочная забастовка таксистов в каталонской столице началась еще 18 января. Водители обвиняют онлайн-сервисы частных пассажирских компаний в недобросовестной конкуренции и требуют ограничений на выдачу специальных лицензий.