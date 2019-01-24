Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу оценил возможные последствия американского шатдауна. Кадлоу заявил, что приостановка работы правительства, которая длится уже месяц, негативно отразится на экономике Соединенных Штатов и ударит по ВВП страны.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу оценил возможные последствия американского шатдауна. Кадлоу заявил, что приостановка работы правительства, которая длится уже месяц, негативно отразится на экономике Соединенных Штатов и ударит по ВВП страны.Ранее глава Ассоциации агентов ФБР Том О'Коннор заявил, что шатдаун подрывает ресурсы спецслужбы. Из-за финансовых проблем бороться против террористов и иностранных разведок стало сложно.Ряд госучреждений США не могут продолжить работу из-за разногласий между демократами и республиканцами по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, напоминает телеканал "Россия 24".