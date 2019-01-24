Ценители моды досконально изучили гардероб практически каждого члена британской королевской семьи. Однако супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз почему-то всегда ускользала от пристального взора критиков. А зря.

Ценители моды досконально изучили гардероб практическикаждого члена британской королевской семьи. Однако супруга принца Чарльза КамиллаПаркер-Боулз почему-то всегда ускользала от пристального взора критиков. А зря.На днях Камилла Паркер-Боулз посетила досуговый комплекс дляпожилых людей Jewish Care's Brenner Centre. Там герцогиня Корнуольскаяпообщалась с волонтерами, руководством центра, а также выпила чашечку чая склиентами учреждения.Присутствующие отметили, что Паркер-Боулз была в отличномрасположении духа и выглядела очень стильно. Многим показалось, что образКамиллы чем-то напоминает аутфиты герцогини Сассекской Меган Маркл.И точно: с сумочкойот бренда DeMellier, которую несла в руке супруга принца Чарльза,Маркл уже выходила в свет ровно год назад – в январе 2018. Отметим, чтоаксессуар невестки отлично сочетался с темно-зеленым костюмом Паркер-Боулз.Возможно, бережливая Камилла перед появлением на мероприятии, одолжиласумочку у знаменитой родственницы. Эксперты моды склонны думать, что это один итот же ридикюль. Якобы в коллекции британской марки аксессуар представлен в 16цветах, но Паркер Боулз выбрала именно темно-зеленую.