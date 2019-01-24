Ценители моды досконально изучили гардероб практически
каждого члена британской королевской семьи. Однако супруга принца Чарльза Камилла
Паркер-Боулз почему-то всегда ускользала от пристального взора критиков. А зря.
Ценители моды досконально изучили гардероб практически
каждого члена британской королевской семьи. Однако супруга принца Чарльза Камилла
Паркер-Боулз почему-то всегда ускользала от пристального взора критиков. А зря.
На днях Камилла Паркер-Боулз посетила досуговый комплекс для
пожилых людей Jewish Care's Brenner Centre. Там герцогиня Корнуольская
пообщалась с волонтерами, руководством центра, а также выпила чашечку чая с
клиентами учреждения.
Присутствующие отметили, что Паркер-Боулз была в отличном
расположении духа и выглядела очень стильно. Многим показалось, что образ
Камиллы чем-то напоминает аутфиты герцогини Сассекской Меган Маркл.
И точно: с сумочкой
от бренда DeMellier, которую несла в руке супруга принца Чарльза,
Маркл уже выходила в свет ровно год назад – в январе 2018. Отметим, что
аксессуар невестки отлично сочетался с темно-зеленым костюмом Паркер-Боулз.
Возможно, бережливая Камилла перед появлением на мероприятии, одолжила
сумочку у знаменитой родственницы. Эксперты моды склонны думать, что это один и
тот же ридикюль. Якобы в коллекции британской марки аксессуар представлен в 16
цветах, но Паркер Боулз выбрала именно темно-зеленую.