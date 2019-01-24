Продолжают чистить дороги. Сегодня рабочие и спец.техника городского предприятия «ЦУГД» вновь вышли на борьбу со снежными завалами. Причём расчищают не только центральные дороги, площади и скверы, но и отдаленные районы.

Продолжают чистить дороги. Сегодня рабочие и спец.техника городского предприятия ЦУГД вновь вышли на борьбу со снежными завалами. Причём расчищают не только центральные дороги, площади и скверы, но и отдаленные районы. В мэрии сообщают, на благо владимирцев сегодня утром трудились 77 рабочих и 56 единиц техники. Однако очистить город удаётся не везде. Всему виной - брошенные вдоль дорог машины. Дорожники просят автолюбителей не парковать транспортные средства в зоне действия знаков, запрещающих стоянку. По всем вопросам, связанным с уборкой городских дорог, можно обращаться по телефону горячей линии 47-90-94. Напоминаем, нечищенная проезжая часть во дворе - зона ответственности управляющей компании.