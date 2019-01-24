На чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в Минске 23 января, завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. По ее итогу лидерами стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 76,55 балла. Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в Минске 23 января, завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. По ее итогу лидерами стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набравшие 76,55 балла. Вторыми идут Евгения Тарасова и Владимир Морозов.Российская пара набрала 73,90 балла. В тройку лучших попали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70). Российские дуэты Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (72,58) и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (65,89) заняли соответственно четвертое и пятое места.Напомним, что ранее на турнире состоялось выступление женщин в короткой программе. Победу в ней одержала российская фигуристка Алина Загитова. Еще одна представительница России Софья Самодурова пока идет второй.