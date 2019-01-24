Общественный транспорт под контролем. В связи с похолоданием глава администрации города Владимира Андрей Шохин дал указание чаще проводить проверки соблюдения графиков движения автобусов и троллейбусов.

Общественный транспорт под контролем. В связи с похолоданием глава администрации города Владимира Андрей Шохин дал указание чаще проводить проверки соблюдения графиков движения автобусов и троллейбусов. График в морозы рекомендовали сократить, в связи с этим на 32 автобусных маршрута добавили 15 дополнительных машин. Обратили внимание перевозчиков и на комфортную температуру в салонах. В случае дальнейшего похолодания транспортники обещают привлечь дополнительный персонал для дежурства в автопарках в ночное время, чтобы прогревать двигатели дизельных машин. Причём, по их словам, автобусы на газомоторном топливе переносят сильные морозы легче дизельных, а бесперебойная работа во многом зависит от качества топлива. Жалобы и замечания пассажиров о работе городского транспорта принимаются по телефону: 53-31-35