О ликвидации банды вымогателей, руководимой инвалидом-колясочником, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Дело волосатых чудовищЭту банду прозвали «Волосатики», потому что её участники отращивали шевелюру. Преступники дробили кости на руках жертв молотком-киянкой, вымогая деньги и ценности. Под пытками они не только лишались имущества, но и соглашались брать кредиты, отдавая деньги мучителям. Люди настолько были запуганы, что даже не мыслили написать заявление в полицию. Потерпевших сотрудникам пришлось разыскивать. Примечательно, что руководил бандитами инвалид-колясочник.На память ранение и прядь сединыАнатолий Кучумов, генерал-майор милиции в отставке, один из тех, кто когда-то начинал деятельность первого милицейского спецназа, созданного в Афганистане. Отряд «Кобальт» действовал в тесном взаимодействии с КГБ СССР. Бойцы спецподразделения стали инструкторами и советниками при формировании местных органов внутренних дел царандоя. Воспоминания об афганской войне Анатолий Кучумов излагает теперь в рассказах.«Мы с братом неисправимые романтики»Как-то на ток-шоу ему задали вопрос, о том, мечтает ли он или его мечты превратились в цели? Это заставило задуматься интервьюируемого, и вскоре он пришёл к выводу: цель можно ставить и достигать, а мечта рождается сама. И благодаря мечтам мы способны создавать и творить. В гостях у «Щита и меча» певец, заслуженный артист России Валерий Меладзе.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 3, а также на интернет-странице издания.