Толчки и оскорбления – вполне приемлемые в парламентском
арсенале инструменты – во всяком случае, с точки зрения депутатов украинской
Верховной рады. Журналистку телеканала Россия Ольгу Скабееву всеми
силами пытались не подпустить к вице-спикеру украинского парламента Ирине
Геращенко, которое она давала в кулуарах ПАСЕ.
Толчки и оскорбления – вполне приемлемые в парламентском
арсенале инструменты – во всяком случае, с точки зрения депутатов украинской
Верховной рады. Журналистку телеканала "Россия" Ольгу всеми
силами пытались не подпустить к вице-спикеру украинского парламента Ирине
Геращенко, которое она давала в кулуарах ПАСЕ.
Депутата Верховной рады Владимира Березу не смутило даже то,
что он находится не в Киеве, а в Страсбурге, где проходило заседание
Парламентской ассамблеи Совета Европы. При этом он последовал примеру своего
соотечественника – украинский журналист-джентльмен также успел толкнуть россиянку.
Сначала Береза преградил ей путь к Геращенко, а затем не дал
журналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. А когда
попросила депутата объяснить свой поступок, запас парламентских
выражений у Березы сразу иссяк, передает Life.ru со ссылкой на телеканал "112
Украина".