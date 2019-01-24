Толчки и оскорбления – вполне приемлемые в парламентском арсенале инструменты – во всяком случае, с точки зрения депутатов украинской Верховной рады. Журналистку телеканала Россия Ольгу Скабееву всеми силами пытались не подпустить к вице-спикеру украинского парламента Ирине Геращенко, которое она давала в кулуарах ПАСЕ.

Толчки и оскорбления – вполне приемлемые в парламентскомарсенале инструменты – во всяком случае, с точки зрения депутатов украинскойВерховной рады. Журналистку телеканала "Россия" Ольгу всемисилами пытались не подпустить к вице-спикеру украинского парламента ИринеГеращенко, которое она давала в кулуарах ПАСЕ.Депутата Верховной рады Владимира Березу не смутило даже то,что он находится не в Киеве, а в Страсбурге, где проходило заседаниеПарламентской ассамблеи Совета Европы. При этом он последовал примеру своегосоотечественника – украинский журналист-джентльмен также успел толкнуть россиянку.Сначала Береза преградил ей путь к Геращенко, а затем не далжурналистке задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах. А когдапопросила депутата объяснить свой поступок, запас парламентскихвыражений у Березы сразу иссяк, передает Life.ru со ссылкой на телеканал "112Украина".