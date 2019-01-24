Стажеры познакомились со службой полицейских в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Собинском, Гороховецком районах и в ЗАТО город Радужный.
Во Владимирской области продолжается всероссийская акция «Студенческий десант».
Так студенты Гусевского стекольного колледжа в рамках акции стажировались в дежурной части, в экспертно-криминалистической и дорожно-патрульной службах, подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный». Кроме того, ребята посетили музей истории Гусевской милиции, где ветеран органов внутренних дел Людмила Быкова рассказала об истории становления милиции, в том числе о семейных династиях. Студенты с интересом рассматривали экспонаты, исторические документы, образцы одежды, боевые награды и фотографии.
Находясь в дежурной части Отдела, стажеры увидели действия сотрудников полиции при приеме сообщений от граждан, посетили специальные помещения для содержания задержанных.
Еще одним пунктом высадки «студенческого десанта» стал спортивный зал, где сотрудники патрульно-постовой службы продемонстрировали стажерам приемы рукопашного боя. Полицейские научили ребят некоторым приемам самообороны, отработав некоторые элементы на месте. Под руководством опытных наставников ребята участвовали в сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова, упражнялись в стрельбе с использованием тренажера «СКАТТ».
После знакомства с оснащением патрульного автомобиля ГИБДД, ребята побеседовали с полицейскими на тему профилактики преступлений в подростковой среде, о пагубном влиянии алкогольной и табачной продукции. Студенты, желающие учиться в высших образовательных учреждениях системы МВД России и поступить на службу в органы внутренних дел, узнали о требованиях, предъявляемых к кандидатам.
Примерно по тому же сценарию в ОМВД России по Собинскому району стажировались учащиеся 11-х классов двух городских средних школ. С особым интересом молодые люди посмотрели показательное выступление полицейского-кинолога со служебной собакой и убедились в способности четвероногого помощника находить по запаху спрятанные вещи. Кроме того, ученики присутствовали на разводе нарядов патрульно-постовой службы по постам и маршрутам, узнали о взаимодействии полицейских с народными дружинниками, при помощи которых в районе было раскрыто не одно преступление.
В рамках всероссийской акции полицейские Отделения МВД России по Киржачскому району встретились со студентами машиностроительного колледжа, рассказали им о своей службе, а правоохранители МО МВД России по ЗАТО «Радужный» совместно с представителем общественного совета посетили кадетскую школу-интернат, проведя для учащихся 10-11-х классов открытый урок. Студенты вязниковского технико-экономического колледжа, обучающиеся на автомехаников, прошли кратковременную стажировку в ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району.
В завершении встреч молодые люди благодарили полицейских владимирской области за предоставленную возможность личного общения, а пoлицeйcкиe жeлaли школьникам и студентам успехов в учебе и приглашали на службу в органы внутренних дел.