Стажеры познакомились со службой полицейских в Гусь-Хрустальном, Киржачском, Собинском, Гороховецком районах и в ЗАТО город Радужный.

Во Владимирской области продолжается всероссийская акция «Студенческий десант».Так студенты Гусевского стекольного колледжа в рамках акции стажировались в дежурной части, в экспертно-криминалистической и дорожно-патрульной службах, подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный». Кроме того, ребята посетили музей истории Гусевской милиции, где ветеран органов внутренних дел Людмила Быкова рассказала об истории становления милиции, в том числе о семейных династиях. Студенты с интересом рассматривали экспонаты, исторические документы, образцы одежды, боевые награды и фотографии.Находясь в дежурной части Отдела, стажеры увидели действия сотрудников полиции при приеме сообщений от граждан, посетили специальные помещения для содержания задержанных.Еще одним пунктом высадки «студенческого десанта» стал спортивный зал, где сотрудники патрульно-постовой службы продемонстрировали стажерам приемы рукопашного боя. Полицейские научили ребят некоторым приемам самообороны, отработав некоторые элементы на месте. Под руководством опытных наставников ребята участвовали в сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова, упражнялись в стрельбе с использованием тренажера «СКАТТ».После знакомства с оснащением патрульного автомобиля ГИБДД, ребята побеседовали с полицейскими на тему профилактики преступлений в подростковой среде, о пагубном влиянии алкогольной и табачной продукции. Студенты, желающие учиться в высших образовательных учреждениях системы МВД России и поступить на службу в органы внутренних дел, узнали о требованиях, предъявляемых к кандидатам.Примерно по тому же сценарию в ОМВД России по Собинскому району стажировались учащиеся 11-х классов двух городских средних школ. С особым интересом молодые люди посмотрели показательное выступление полицейского-кинолога со служебной собакой и убедились в способности четвероногого помощника находить по запаху спрятанные вещи. Кроме того, ученики присутствовали на разводе нарядов патрульно-постовой службы по постам и маршрутам, узнали о взаимодействии полицейских с народными дружинниками, при помощи которых в районе было раскрыто не одно преступление.В рамках всероссийской акции полицейские Отделения МВД России по Киржачскому району встретились со студентами машиностроительного колледжа, рассказали им о своей службе, а правоохранители МО МВД России по ЗАТО «Радужный» совместно с представителем общественного совета посетили кадетскую школу-интернат, проведя для учащихся 10-11-х классов открытый урок. Студенты вязниковского технико-экономического колледжа, обучающиеся на автомехаников, прошли кратковременную стажировку в ОГИБДД Отд МВД России по Гороховецкому району.В завершении встреч молодые люди благодарили полицейских владимирской области за предоставленную возможность личного общения, а пoлицeйcкиe жeлaли школьникам и студентам успехов в учебе и приглашали на службу в органы внутренних дел.