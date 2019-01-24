Остались без иппотерапии. Дети-инвалиды со всей области лишились возможности заниматься лечебной верховой ездой. В Ассоциации Родителей детей-инвалидов Свет заболела лошадь Гамма. Она 20 лет помогала детям с различными заболеваниями преодолеть замкнутость в себе и улучшить подвижность ребенка. Подробности в сюжете Екатерины Корниловой.

Остались без иппотерапии. Дети-инвалиды со всей области лишились возможности заниматься лечебной верховой ездой. В "Ассоциации Родителей детей-инвалидов "Свет" заболела лошадь Гамма. Она 20 лет помогала детям с различными заболеваниями преодолеть замкнутость в себе и улучшить подвижность ребенка. Подробности в сюжете Екатерины Корниловой.Лошадку Маша теперь может увидеть только на картинке. 9-летняя девочка уже больше месяца без иппотерапии. С лошадьми Маша общается большую часть жизни, у девочки проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а лечебная езда помогала забыть о проблемах со здоровьем. Для родителей такое лечение кажется чудом, в тандеме с лошадью дети перестают замыкаться в себе.Анна Чепуренко, мама Маши: "Она стала лучше в общении. У нас, во-первых, улучшилась речь, мы пришли практически не речевым ребенком на эти занятия. Она не реагировала на лошадь практически, она не воспринимала педагога, какое-то время она просто ходила, сидела там, любовалась красотами, потом у них пошло уже общение с педагогом, она стала понимать, что такое лошадка".Месяц назад в "Ассоциации Родителей детей-инвалидов "Свет" случилось несчастье: у лошади Гаммы отказали почки. С ней более 20 лет дети-инвалиды со всей области занимались по программе "Иппотерапия и лечебная верховая езда". Заменить верного друга общественникам некем, в распоряжении ассоциации была лишь Гамма. Иппотерапия - одна из методик лечения лошадьми. Она направлена на борьбу со многими заболеваниями, среди них ДЦП, синдром Дауна, задержка умственного и физического развития. Общественники вспоминают, случаев, когда дети достигали действительно серьезных результатов в борьбе с недугом, много.Юрий Кац, зам.председателя АРДИ "Свет": "Мы поехали в лагерь. Там ребята прибежали, бегали, ну как это, интересно, мальчишка на коляске, они его там на коляске везде таскали. Я шел, и - вдруг подбежал парень, что-то сказал, что-то интересное, и они, значит, его бросили и побежали. Он сполз с коляски, зацепился за коляску, встал и, держась за коляску, сделал несколько шагов".Но теперь все усилия могут пойти насмарку. Допускать перерывов в иппотерапии нельзя. Но уже порядка 100 детей-инвалидов со всей области не могут заниматься больше месяца.Виктор Чукаев, педагог по иппотерапии: "Как любые знания, полученные ребенком или молодым человеком, он теряет навыки. А в данном случае, если мы берем какое-либо заболевание, допустим, заболевание ДЦПешных ребят, то развитие определенных групп мышц или определенного недуга у них, он, к сожалению, возвращается обратно. Только регулярность наших занятий может давать человеку развитие".Сейчас АРДИ "Свет" ищет лошадь для иппотерапии по всей России. Общественники готовы принять в дар или приобрести верного друга любой породы. Главное, чтобы он был спокойным и добрым. Все желающие помочь ассоциации приобрести лошадь для занятий иппотерапией могут позвонить по номеру, указанному на экране.