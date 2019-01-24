Певец Вадим Казаченко советует звезде сериала Кадетство
не участвовать в ток-шоу и не давать публичных комментариев. Александр Головин
готов пойти на контакт со своей бывшей возлюбленной Светланой Белогуровой – но
только после того, как ДНК-тест подтвердит его отцовство.
Певец Вадим Казаченко советует звезде сериала "Кадетство"
не участвовать в ток-шоу и не давать публичных комментариев. Александр Головин
готов пойти на контакт со своей бывшей возлюбленной Светланой Белогуровой – но
только после того, как ДНК-тест подтвердит его отцовство.
Александр Головин не собирается признавать рожденного Светланой
Белогуровой ребенка без ДНК-теста на отцовство. Решение звезды сериала "Кадетство"
поддержали коллеги Александра по творческому цеху – в частности, Кирилл
Емельянов, Елена Захарова и Борис Грачевский. А певца Вадима Казаченко
поведение Белогуровой на программе "Пусть говорят" просто возмутило.
"Я смотрел программу… У меня вопрос: о чем говорит тот
факт, что женщины начинают записывать тайком разговоры со своими мужчинами?
Давайте говорить откровенно: это жизненная ситуация, а не звонки с угрозами.
Частный разговор между двумя людьми, который одна сторона идет продавать за
деньги на федеральный канал", – заявил
32-летняя Белогурова познакомилась с Головиным на съемочной
площадке в Ялте – Светлана работала гримером, а Александр исполнял главную роль
в фильме "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". По словам
Белогуровой, отношения развивались стремительно, вскоре она узнала, что
беременна – и сразу сообщила об этом актеру. Александр, как рассказывает
Светлана, обещал заботиться о малыше – но затем предложил ей сделать аборт,
передает Teleprogramma.pro.
Как писали Дни.Ру, беременную Светлану приютила Настасья
Самбурская: актриса даже снабжала ее деньгами на расходы – при условии, что та
не будет распространяться об этом. Однако Белогурова, с помощью Екатерины
Гордон, вынесла всю историю на ток-шоу. Тогда Самбурская попросила Светлану
освободить квартиру в течение месяца – за что ее обвинили в жестокосердии и
назвали мегерой.
Вадим посоветовал Головину не только отказаться от
участия в съемках ток-шоу, но и не давать публичных комментариев. По мнению
Казаченко, только так он сможет избежать провокаций.