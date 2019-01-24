Певец Вадим Казаченко советует звезде сериала Кадетство не участвовать в ток-шоу и не давать публичных комментариев. Александр Головин готов пойти на контакт со своей бывшей возлюбленной Светланой Белогуровой – но только после того, как ДНК-тест подтвердит его отцовство.

Певец Вадим Казаченко советует звезде сериала "Кадетство"не участвовать в ток-шоу и не давать публичных комментариев. Александр Головинготов пойти на контакт со своей бывшей возлюбленной Светланой Белогуровой – нотолько после того, как ДНК-тест подтвердит его отцовство.Александр Головин не собирается признавать рожденного СветланойБелогуровой ребенка без ДНК-теста на отцовство. Решение звезды сериала "Кадетство"поддержали коллеги Александра по творческому цеху – в частности, КириллЕмельянов, Елена Захарова и Борис Грачевский. А певца Вадима Казаченкоповедение Белогуровой на программе "Пусть говорят" просто возмутило."Я смотрел программу… У меня вопрос: о чем говорит тотфакт, что женщины начинают записывать тайком разговоры со своими мужчинами?Давайте говорить откровенно: это жизненная ситуация, а не звонки с угрозами.Частный разговор между двумя людьми, который одна сторона идет продавать заденьги на федеральный канал", – заявил32-летняя Белогурова познакомилась с Головиным на съемочнойплощадке в Ялте – Светлана работала гримером, а Александр исполнял главную рольв фильме "Женщины против мужчин. Крымские каникулы". По словамБелогуровой, отношения развивались стремительно, вскоре она узнала, чтобеременна – и сразу сообщила об этом актеру. Александр, как рассказываетСветлана, обещал заботиться о малыше – но затем предложил ей сделать аборт,передает Teleprogramma.pro.Как писали Дни.Ру, беременную Светлану приютила НастасьяСамбурская: актриса даже снабжала ее деньгами на расходы – при условии, что тане будет распространяться об этом. Однако Белогурова, с помощью ЕкатериныГордон, вынесла всю историю на ток-шоу. Тогда Самбурская попросила Светлануосвободить квартиру в течение месяца – за что ее обвинили в жестокосердии иназвали мегерой.Вадим посоветовал Головину не только отказаться отучастия в съемках ток-шоу, но и не давать публичных комментариев. По мнениюКазаченко, только так он сможет избежать провокаций.