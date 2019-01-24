Молодая фигуристка рассказала о том, как ей удалось восстановиться после слабого результата на чемпионате России в Саранске. Алина Загитова призналась, что во время подготовки к предстоящим соревнованиям ей пришлось даже отказаться от некоторых продуктов.

Молодая фигуристка рассказалао том, как ей удалось восстановиться после слабого результата на чемпионатеРоссии в Саранске. Алина Загитова призналась, что во время подготовки к предстоящим соревнованиям ейпришлось даже отказаться от некоторых продуктов.Спортсменка приняла участие в пресс-конференции после короткойпрограммы на турнире в Минске. По словам фигуристки, провал на чемпионатеРоссии стал для нее большим ударом. Она долго не решалась выйти на лед, но, ксчастью, рядом с ней были родственники и наставники, которые поддержали ее в нужный момент."После чемпионата России было чуть сложно опять выйти натренировку, но мне помогли тренеры и родственники. Я после турнира почти сразупоехала обратно к себе, зарядилась позитивными эмоциями, и мне было легчевыходить на тренировки и морально, и физически", – передает слова .Девушка сообщила, что ей даже пришлось ограничить свойрацион во время подготовки к соревнованиям. Так, она отказалась от сладкого и перестала добавлять майонез в салаты. "А вот в еде я всегда себя ограничиваю. Сродителями договорились, что никаких салатов с майонезом, сладкого... Даже папаменя поддержал", – поделилась спортсменка.Журналисты не могли не задать вопрос, кого девушка считает своей главной соперницей. отметила, что главныйконкурент для нее в фигурном катании – она сама. Кроме того, спортсменка стараетсяигнорировать все слухи о конфликте с другими фигуристками в СМИ и социальных сетях."Я не знаю, что сказать про соперниц. Никогда не думаю олюдях, с которыми соревнуюсь. У меня новый телефон – без соцсетей. И я в нёмтолько смотрю сериалы разные в зависимости от настроения", – заявила она.