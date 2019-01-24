Молодая фигуристка рассказала
о том, как ей удалось восстановиться после слабого результата на чемпионате
России в Саранске. Алина Загитова призналась, что во время подготовки к предстоящим соревнованиям ей
пришлось даже отказаться от некоторых продуктов.
Молодая фигуристка рассказала
о том, как ей удалось восстановиться после слабого результата на чемпионате
России в Саранске. Алина Загитова призналась, что во время подготовки к предстоящим соревнованиям ей
пришлось даже отказаться от некоторых продуктов.
Спортсменка приняла участие в пресс-конференции после короткой
программы на турнире в Минске. По словам фигуристки, провал на чемпионате
России стал для нее большим ударом. Она долго не решалась выйти на лед, но, к
счастью, рядом с ней были родственники и наставники, которые поддержали ее в нужный момент.
"После чемпионата России было чуть сложно опять выйти на
тренировку, но мне помогли тренеры и родственники. Я после турнира почти сразу
поехала обратно к себе, зарядилась позитивными эмоциями, и мне было легче
выходить на тренировки и морально, и физически", – передает слова .
Девушка сообщила, что ей даже пришлось ограничить свой
рацион во время подготовки к соревнованиям. Так, она отказалась от сладкого и перестала добавлять майонез в салаты. "А вот в еде я всегда себя ограничиваю. С
родителями договорились, что никаких салатов с майонезом, сладкого... Даже папа
меня поддержал", – поделилась спортсменка.
Журналисты не могли не задать вопрос, кого девушка считает своей главной соперницей. отметила, что главный
конкурент для нее в фигурном катании – она сама. Кроме того, спортсменка старается
игнорировать все слухи о конфликте с другими фигуристками в СМИ и социальных сетях.
"Я не знаю, что сказать про соперниц. Никогда не думаю о
людях, с которыми соревнуюсь. У меня новый телефон – без соцсетей. И я в нём
только смотрю сериалы разные в зависимости от настроения", – заявила она.