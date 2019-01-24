Единая Россия помогла двум семьям в Тыве, серьезно пострадавшим от пожаров в своих домах. Им передали вещи первой необходимости, продукты питания, дрова и уголь.

"Единая Россия" помогладвум семьям в Тыве, серьезно пострадавшим от пожаров в своих домах. Им передаливещи первой необходимости, продукты питания, дрова и уголь.В небольшом селе Ак после пожара в одном из домов семьяИрины и Амира Ооржак остались без крова. В их доме сгорели пол и потолок,устояли только стены из шлакоблоков. Кпогорельцам сразу же выехал десант из сотрудников местной администрации воглаве с секретарем отделения "Единой России" Викторией Ондар.Детей Ирины и Амираразместили в школе-интернате, а сельская администрация выделила бензин дляработы техники и разбора остатков пожара. Рядом установили теплую юрту. Партияобъявила сбор средств и теплых вещей для погорельцев.В селе Сарыг-Сеп пожарпрактически полностью уничтожил дом семьи Лисневских секретарь местногополитсовета партии "Единая Россия" Олег Коржевский. Он привез погорельцам комплекты постельного белья, продукты, такжешкольную форму для дочери, уголь и дрова.Партийный проект "Единой России""Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей.Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства,формирование и реализация программы мероприятий "Десятилетия детства". Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный советвозглавляет заместитель генсовета партии Ольга Баталина.