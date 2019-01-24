Единая Россия помогла
двум семьям в Тыве, серьезно пострадавшим от пожаров в своих домах. Им передали
вещи первой необходимости, продукты питания, дрова и уголь.
"Единая Россия" помогла
двум семьям в Тыве, серьезно пострадавшим от пожаров в своих домах. Им передали
вещи первой необходимости, продукты питания, дрова и уголь.
В небольшом селе Ак после пожара в одном из домов семья
Ирины и Амира Ооржак остались без крова. В их доме сгорели пол и потолок,
устояли только стены из шлакоблоков. К
погорельцам сразу же выехал десант из сотрудников местной администрации во
главе с секретарем отделения "Единой России" Викторией Ондар.
Детей Ирины и Амира
разместили в школе-интернате, а сельская администрация выделила бензин для
работы техники и разбора остатков пожара. Рядом установили теплую юрту. Партия
объявила сбор средств и теплых вещей для погорельцев.
В селе Сарыг-Сеп пожар
практически полностью уничтожил дом семьи Лисневских секретарь местного
политсовета партии "Единая Россия" Олег Коржевский. Он привез погорельцам комплекты постельного белья, продукты, также
школьную форму для дочери, уголь и дрова.
Партийный проект "Единой России"
"Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей.
Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства,
формирование и реализация программы мероприятий "Десятилетия детства". Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный совет
возглавляет заместитель генсовета партии Ольга Баталина.