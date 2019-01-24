В России достигнут рекордный уровень расслоения регионов по состоянию медиасферы. Эксперты фонда Медиастандарт связывают это с серьезным разрывом в финансировании СМИ: регионы-лидеры тратят на них в 100 раз больше аутсайдеров

Важной тенденцией 2018 года стало рекордное расслоение российских регионов по уровню развития медиасферы, утверждается в ежегодном Индексе развития медиасферы, подготовленном фондом Медиастандарт и Комитетом гражданских инициатив Евгения Ясина совместно с исследовательской группой ЦИРКОН.По результатам анализа все регионы разделены на четыре класса по уровню развития СМИ. Рейтинг А присвоен 11 наиболее развитым регионам: это Москва и область, Санкт-Петербург, Свердловская, Челябинская, Самарская и Новосибирская области, Тюмень, Татарстан, Приморский и Красноярский края. Средний по значимости рейтинг B присвоен 30 регионам, рейтинг C — 31 региону.Наименее развита медиасфера в национальных республиках. В список аутсайдеров вошли 13 регионов: Марий Эл, Мордовия, Забайкалье, Алтай, Адыгея, КБР, Хакасия, Калмыкия, ЕАО, Бурятия, Ингушетия, Чечня, Тыва.Критерии оценки медиасферы содержат 48 индикаторов по пяти главным направлениям: среда для работы СМИ; активность заинтересованных групп — власти, бизнеса, общественных организаций; аудитория; состояние самих СМИ; медиаконтент. Интегральный и частные индексы рассчитаны на основе публичной региональной и федеральной статистики, негосударственной статистики, экспертных оценок, а также массового социологического опроса во всех регионах России.​По сравнению с ситуацией годом ранее рейтинг изменился у 22 регионов — десять перешли в более высокую группу, а 12 — в более низкую. Москва, лидер на протяжении всех лет, оказалась, как никогда, высоко, а последний регион, Тыва, как никогда, низко, — отметил директор Медиастандарта Дмитрий Казьмин.Медиастандарт также приводит данные массовых опросов группы ЦИРКОН по темам состояния аудитории и потреблению новостного продукта. Главные тенденции в медиасфере за все время существования Индекса с 2015 года таковы: стагнация телевидения; рост аудитории интернета с акцентом на потребление новых медиа; снижение аудитории газет и журналов и их цифровых версий; спад интереса к прослушиванию радио вне дома.Заметный рост интернет-аудитории произошел в течение 2017–2018 годов: за год доля тех, кто никогда не выходит в интернет, снизилась с 26 до 14%.Важнее всего для россиян в источниках информации оперативность (37%), профессионализм авторов (31%), официальный статус (24%), регулярность (23%), независимость (22%), срок существования (17%).В Медистандарте делают вывод о постепенном спаде интереса аудитории к традиционным СМИ, включая местное ТВ. Они теряют привлекательность из-за проигрыша интернет-конкурентам в скорости и потери положения монополиста в производстве и распространении новостей.