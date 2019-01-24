Турецкая сторона обеспечивает безопасность российских туристов на своей территории.

Турецкая сторона обеспечивает безопасность российских туристов на своей территории.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, посвященных переговорам с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Глава государства напомнил, что наша страна занимает первое место по числу иностранных туристов в Турции – в 2018 году там отдохнули почти 6 миллионов россиян и заверил журналистов, что с Анкарой установлено плотное взаимодействие в вопросах безопасности отдыхающих.Ожидается, что в 2019 году число россиян, желающих отдохнуть на турецких курортах будет еще большим.Об этом сообщил Эрдоган, который отметил, что он вместе с Путиным обсуждал вопрос установления безвизового режима между Россией и Турцией.