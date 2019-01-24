Анастасия Вашукевич записала видеообращение президенту
Белоруссии, в котором поблагодарила Александа Лукашенко за поддержку и оказанную помощь. Ролик появился на странице адвоката Насти Рыбки в среду, 23 января.
Анастасия Вашукевич записала видеообращение президенту
Белоруссии, в котором поблагодарила Александа Лукашенко за поддержку и оказанную помощь. Ролик появился на странице адвоката Насти Рыбки в среду, 23 января.
Вашукевич рассказала, что не смогла посетить пресс-конференцию
с журналистами из-за болезни. Она попросила дать ей немного времени
на восстановление. "Всех очень хочу увидеть, хочу ответить на все вопросы. Дайте
мне хотя бы пару дней прийти в себя. Я действительно очень плохо себя чувствую",
– поделилась девушка.
В ролике также поблагодарила своего адвоката
Дмитрия Зарицинского и журналистов за поддержку. Ученица Алекса Лесли обратилась и к лидеру Белоруссии. "Спасибо президенту моей любимой
страны за то, что он оказывал помощь", – отметила она.
Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко заявила, что глава страны всерьез
обеспокоен новостью о задержании гражданки республики. Лидер дал
поручение Министерству иностранных дел заняться вопросом немедленного
освобождения девушки.
В минувший вторник, 22 января, отпустили из изолятора временного содержания
под обязательство о явке. Адвокат Вашукевич сообщил, что в
освобождении не принимали участия белорусские дипломаты. Зацаринский добавил, что Анастасия пока
не планирует возвращаться на родину.