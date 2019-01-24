Анастасия Вашукевич записала видеообращение президенту Белоруссии, в котором поблагодарила Александа Лукашенко за поддержку и оказанную помощь. Ролик появился на странице адвоката Насти Рыбки в среду, 23 января.

Анастасия Вашукевич записала видеообращение президентуБелоруссии, в котором поблагодарила Александа Лукашенко за поддержку и оказанную помощь. Ролик появился на странице адвоката Насти Рыбки в среду, 23 января.Вашукевич рассказала, что не смогла посетить пресс-конференциюс журналистами из-за болезни. Она попросила дать ей немного временина восстановление. "Всех очень хочу увидеть, хочу ответить на все вопросы. Дайтемне хотя бы пару дней прийти в себя. Я действительно очень плохо себя чувствую",– поделилась девушка.В ролике также поблагодарила своего адвокатаДмитрия Зарицинского и журналистов за поддержку. Ученица Алекса Лесли обратилась и к лидеру Белоруссии. "Спасибо президенту моей любимойстраны за то, что он оказывал помощь", – отметила она.Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко заявила, что глава страны всерьезобеспокоен новостью о задержании гражданки республики. Лидер далпоручение Министерству иностранных дел заняться вопросом немедленногоосвобождения девушки.В минувший вторник, 22 января, отпустили из изолятора временного содержанияпод обязательство о явке. Адвокат Вашукевич сообщил, что восвобождении не принимали участия белорусские дипломаты. Зацаринский добавил, что Анастасия покане планирует возвращаться на родину.