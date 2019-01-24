Гимн националистов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) сегодня звучал на концерте в честь 90-летия раскольника Филарета — его день рождения Порошенко распорядился отмечать на государственном уровне. А сам не пришёл. Но выясняется, что и Филарет готовит неприятный сюрприз для созданной Порошенко и Стамбулом новой религиозной структуры.

Гимн националистов Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ) сегодня звучал на концерте в честь 90-летия раскольника Филарета — его день рождения Порошенко распорядился отмечать на государственном уровне. А сам не пришёл. Но выясняется, что и Филарет готовит неприятный сюрприз для созданной Порошенко и Стамбулом новой религиозной структуры.Филарету сегодня 90. Старик с утра уже — нарядный. Во Владимирском соборе служит литургию в честь самого себя. Накануне он приказал именовать себя патриархом Всея Руси Украины — 30 лет мечтал об этом. Но мечта Филарета не сбылась.Его День рождения в календаре государственных праздников между Бандерой и Петлюрой: компания достойная. Националисты убивали, Филарет призывал убивать. Он религию превратил в политику. Но костюмчик священника снимать не стал.Порошенко поздравляет Филарета: "Слава патриарху Филарету! Слава Украине!"Он сегодня в Давосе — клянчит деньги у МВФ. От президентской семьи на сцену выходит супруга. Досадная заминка — микрофон не работает.С поздравлениями выступает Епифаний. Текст читает по бумажке. Глава правительства Гройсман. Спикер Верховной Рады Парубий. Почетный патриарх все это время восседает на деревянном троне."С вашего благословения в Михайловском монастыре Киевского патриархата зародилась искра революции, и начали формироваться первые сотни самообороны майдана", — говорит с пафосом Парубий.Самозванец Филарет во время майдана не слезал с трибуны: благословлял карателей на убийство. Он был главным идеологом церковного раскола. Вместе с Порошенко они разожгли религиозную войну."Мы молимся за святую православную церковь!" – кричит женщина.Чернигов, Волынь, Винница, Житомир. У православных отнимают церкви, прикрываясь греческим папирусом. Пока Порошенко торгует лицом, сельские главы фабрикуют подписные листы за переход в стамбульскую церковь.Священники общаются с сельским главой: "Где ему служить? — А я при чем? — В историю можно войти, а можно вляпаться".Только эту партию Филарет проиграл. Он уже видел себя на патриаршем престоле, но Константинополь его отстранил от дел. Порошенко принял условия Стамбула: вместо независимого патриархата Киев получил бесправную митрополию. Денисенко новую церковь не признал."Какая новая церковь? Ясно, что дали томос киевскому патриархату. Мы — господствующая церковь на Украине", — заявил он.Это запись разговора Филарета с его приспешниками за трапезой. Он прямо заявляет: следующий шаг — требовать от Стамбула признание патриархата. Ему не нравится и название — ПЦУ. Есть в этом что-то неуважительное, непризнанное."Искоренить это название "Православная церковь Украины". Это не наше название. Православная церковь в Украине означает, что это не господствующая церковь, а лишь одна из церквей на Украине. А мы — господствующая церковь на Украине", — говорит Филарет.Даже в свои 90 он продолжает плести интриги. И на всякий случай бежит и под крыло к Тимошенко. С надеждой: может, она продвинет его в патриархи. Накануне Филарет открывал партийный съезд "Батькивщины", сегодня Юля принесла ему букет белых роз. Не 90, конечно, 51.Пока Филарет мечется, Порошенко пытается добиться признания новой как бы церкви. Задумка была красивая: эффектно продолжить томос-тур в храме Гроба Господня."Нет искусственной украинской церкви! У нас есть Русская православная, зачем нам другая? Имейте совесть! Побойтесь Бога!" – кричат прихожане.Но Филарет может обойтись и без Порошенко. За 90 лет он научился подстраиваться. В унисон гремящим сегодня на Украине националистическим нотам — на концерте в его честь отыграли и гимн Украины, и гимн УПА. Трансляцию на этом прервали.