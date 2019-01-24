Анастасия Волочкова продолжает интриговать вокруг своей личной жизни. Балерина показывает различные части тела любимого мужчины, на сей раз – его обнаженные ноги, к которым нежно прижалась.

Анастасия Волочкова продолжает интриговать вокруг своей личной жизни. Балерина показывает различные части тела любимого мужчины, на сей раз – его обнаженные ноги, к которым нежно прижалась."Чьи ноги в чьих руках? А у вас есть любимые, чьи ножки вы готовы были бы прижать к себе?❤️ Многие хотели бы, уверенна.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – обратилась к подписчикам , выложив в Instagram фотографию, на которой запечатлена сидящей на диване с мужчиной, от которого, впрочем, видны лишь ноги без носков.Снимок стал сенсацией, собравшей множество комментариев. Почему-то не все фанаты порадовались за идиллию в отношениях балерины с избранником. Судя по отзывам, у многих комментаторов от фото появились признаки тошноты."Настя, ты себя уважаешь?? что ты творишь?", "Тебе уже внуков пора няньчить, а ты все ноги грязные по России собираешь.... а замуж то один хрен – НЕ БЕРУТ....", "Мужик у женских ног это я еще понимаю , а если женщина у мужских ног то это подстилка. Готова ногти на ногах ему грысть лиж бы не сбежал. Как никак уже АЖ 4 месяца вместе", "Да поняли мы уже, что ноги ты всем своим мужикам облизываешь...... Но.... Не нужно портить с утра аппетит этим фото... Ты то уже свыклась, а мы нет.... Своим мужьям ноги не мацаем и не облизываем.....", "Противно!", "Настя, на нас любимые свои ноги не кладут, они нас на руках носят😁" – высказались подписчики.О том, кто является ее любимым мужчиной, предпочитает не рассказывать. Балерина лишь сообщила, что познакомилась с ним в общей компании, живет он в том же поселке, что и она, а имя его переводится как "царь". В Сети же ходят слухи, что артистка выдумала свой роман. Якобы избранника изображает ее работник, муж кухарки.