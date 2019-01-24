Разбор так называемых законодательных завалов дал нижней палате возможность сосредоточиться на других приоритетах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что теперь на первый план выходят мониторинг и анализ исполнения принятых законов.

Разбортак называемых законодательных завалов дал нижней палате возможностьсосредоточиться на других приоритетах. Спикер Госдумы Вячеслав Володинотметил, что теперь на первый план выходят мониторинг и анализисполнения принятых законов.Спикеротметил, что в 2016 году, когда седьмой созыв депутатского корпусатолько начинал работу, в его портфеле было 2020 законопроектов. Все ониостались от прошлых созывов, в том числе первого. После двух с половинойлет напряженной работы законодатели смогли рассмотреть подавляющеебольшинство этих документов.Изпрежнего портфеля осталось 44 нормативно-правовых акта. "Не всеинициативы прошлых лет были отклонены, порядка 14% из них были приняты",– сказал Володин в интервью "Парламентской газете". Спикер особоотметил закон об ответственном обращении с животными, который был принятдепутатами в первом чтении семь лет назад.Послеразбора законодательных завалов на первый план в работе нижней палаты выходитконтроль над правоприменением принятых законов. Для этого Дума будет тесно сотрудничать со Счетной палатой и ее главой АлексеемКудриным, с Генеральной прокуратурой."Выявленныенедочеты позволят оперативно вносить корректировки в закон либообратиться в правительство с предложением принять необходимыеподзаконные акты", – отметил спикер.этого года профильные комитеты будут в обязательном порядкеанализировать правоприменительную практику. Если закон требуетдополнительного обсуждения или нужны корректировки, комитет будет инициировать парламентские слушания, сказал Володин.Спикеротметил и важность своевременного принятия подзаконных актов. По егословам, депутаты и министры смогли найти взаимопонимание в этом вопросе."В регламенты Госдумы и правительства внесена норма, которая требует ктретьему чтению законопроекта информировать Госдуму о ходе разработки исроках принятия нормативных правовых актов к нему", – напомнилпредседатель нижней палаты.Ранее Вячеслав Володин назвал парламент ключевым институтом для анализаэффективности работы Конституции. Спикер подчеркнул, что законодателиобязаны реализовывать функцию парламентского контроля и представлятьинтересы граждан.