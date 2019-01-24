Разбор
так называемых законодательных завалов дал нижней палате возможность
сосредоточиться на других приоритетах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что теперь на первый план выходят мониторинг и анализ
исполнения принятых законов.
Разбор
так называемых законодательных завалов дал нижней палате возможность
сосредоточиться на других приоритетах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин
отметил, что теперь на первый план выходят мониторинг и анализ
исполнения принятых законов.
Спикер
отметил, что в 2016 году, когда седьмой созыв депутатского корпуса
только начинал работу, в его портфеле было 2020 законопроектов. Все они
остались от прошлых созывов, в том числе первого. После двух с половиной
лет напряженной работы законодатели смогли рассмотреть подавляющее
большинство этих документов.
Из
прежнего портфеля осталось 44 нормативно-правовых акта. "Не все
инициативы прошлых лет были отклонены, порядка 14% из них были приняты",
– сказал Володин в интервью "Парламентской газете". Спикер особо
отметил закон об ответственном обращении с животными, который был принят
депутатами в первом чтении семь лет назад.
После
разбора законодательных завалов на первый план в работе нижней палаты выходит
контроль над правоприменением принятых законов. Для этого Дума будет тесно сотрудничать со Счетной палатой и ее главой Алексеем
Кудриным, с Генеральной прокуратурой.
"Выявленные
недочеты позволят оперативно вносить корректировки в закон либо
обратиться в правительство с предложением принять необходимые
подзаконные акты", – отметил спикер.
С
этого года профильные комитеты будут в обязательном порядке
анализировать правоприменительную практику. Если закон требует
дополнительного обсуждения или нужны корректировки, комитет будет инициировать парламентские слушания, сказал Володин.
Спикер
отметил и важность своевременного принятия подзаконных актов. По его
словам, депутаты и министры смогли найти взаимопонимание в этом вопросе.
"В регламенты Госдумы и правительства внесена норма, которая требует к
третьему чтению законопроекта информировать Госдуму о ходе разработки и
сроках принятия нормативных правовых актов к нему", – напомнил
председатель нижней палаты.
Ранее Вячеслав Володин назвал парламент ключевым институтом для анализа
эффективности работы Конституции. Спикер подчеркнул, что законодатели
обязаны реализовывать функцию парламентского контроля и представлять
интересы граждан.