Нижняя
палата продолжит проводить широкие парламентские слушания по наиболее
значимым социальным вопросам, рассказал спикер Вячеслав Володин. В
текущем году на Охотном Ряду состоятся слушания по развитию социального
предпринимательства, повышению качества образования и другим важным
темам.
Нижняя
палата продолжит проводить широкие парламентские слушания по наиболее
значимым социальным вопросам, рассказал спикер Вячеслав Володин. В
текущем году на Охотном Ряду состоятся слушания по развитию социального
предпринимательства, повышению качества образования и другим важным
темам.
Володин
отметил, что законопроект о социальном предпринимательстве уже внесен
правительством, и Дума готова его обсудить. Также будут проведены
слушания по вопросам повышения качества общего образования. "И,
возможно, в конце года – по здравоохранению", – сказал законодатель в
интервью "Парламентской газете".
Открытый диалог с обществом, бизнесом и экспертами повышает качество принимаемых решений, уверен спикер.
В
этом году перед парламентариями стоить задача настроить работу Советы
по законотворчеству, по законодательному обеспечению формирования цифровой
экономики, развитию городов и общественных пространств. Будут
рассматриваться вопросы, связанные с паллиативной помощью, также будут
заслушиваться доклады Пенсионного фонда, социального блока
правительства.
"А
в марте на Совете по развитию городских территорий будем говорить о
реализации национального проекта "Жилье и городская среда", – рассказал
Володин.
Кроме того, запланирована работа в рамках нового формата – выездных заседаний Совета Госдумы.
Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных и
актуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмого
созыва. В них принимают участие не только депутаты, но и члены
правительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простые
граждане.
Дума широко обсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощи
обманутым дольщикам, развития цифровой экономики, диверсификации
оборонно-промышленного комплекса и прочее.