Нижняя палата продолжит проводить широкие парламентские слушания по наиболее значимым социальным вопросам, рассказал спикер Вячеслав Володин. В текущем году на Охотном Ряду состоятся слушания по развитию социального предпринимательства, повышению качества образования и другим важным темам.

Нижняяпалата продолжит проводить широкие парламентские слушания по наиболеезначимым социальным вопросам, рассказал спикер Вячеслав Володин. Втекущем году на Охотном Ряду состоятся слушания по развитию социальногопредпринимательства, повышению качества образования и другим важнымтемам.Володинотметил, что законопроект о социальном предпринимательстве уже внесенправительством, и Дума готова его обсудить. Также будут проведеныслушания по вопросам повышения качества общего образования. "И,возможно, в конце года – по здравоохранению", – сказал законодатель винтервью "Парламентской газете".Открытый диалог с обществом, бизнесом и экспертами повышает качество принимаемых решений, уверен спикер.этом году перед парламентариями стоить задача настроить работу Советыпо законотворчеству, по законодательному обеспечению формирования цифровойэкономики, развитию городов и общественных пространств. Будутрассматриваться вопросы, связанные с паллиативной помощью, также будутзаслушиваться доклады Пенсионного фонда, социального блокаправительства."Ав марте на Совете по развитию городских территорий будем говорить ореализации национального проекта "Жилье и городская среда", – рассказалВолодин.Кроме того, запланирована работа в рамках нового формата – выездных заседаний Совета Госдумы.Проведение парламентских слушаний по обсуждению наиболее важных иактуальных проблем стало одной из "фишек" в работе Госдумы седьмогосозыва. В них принимают участие не только депутаты, но и членыправительства, а также все заинтересованные лица, в том числе простыеграждане.Дума широко обсуждала вопросы реновации ветхого жилья, помощиобманутым дольщикам, развития цифровой экономики, диверсификацииоборонно-промышленного комплекса и прочее.