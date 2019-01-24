Загорелась одна из квартир

Загорелась одна из квартирВ Гусь-Хрустальном произошел пожар, который мог закончится трагедией. Утром 24 января в МЧС позвонил мужчина, который рассказал, что с балкона одной из многоэтажек идет сильный дым. Одновременно с этим звонить начали и соседи, и сам хозяин квартиры. На место незамедлительно выехали спасатели.Там они увидели, что горит квартира на четвертом этаже, а мужчина, стоящий в проеме окна на 5-м этаже, звал на помощь. Пожарные развернули автолестницу и спасли молодого человека.Двое жильцов из горящей квартиры смогли выбраться из нее и добрались до второго этажа. Их госпитализировали, так как они успели надышаться дымом. Всего же из подъезда эвакуировали 8 человек.Причины пожара устанавливаются.