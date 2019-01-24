Дональд Трамп, хоть и сыплет угрозами, никогда не решится на какие-либо реальные
действия против России. По мнению ясновидящей и гадалки Галины Янко, американский
президент уже наигрался в большую политику и готов отступить.
Дональд Трамп, хоть и сыплет угрозами, никогда не решится на какие-либо реальные
действия против России. По мнению , американский
президент уже "наигрался" в большую политику и готов отступить.
Более того, провидица
отмечает, что Трамп активно ищет мира с нашей страной. Реализовать эти планы
мешает кто-то извне.
"Он такой человек,
который может пойти на все. Но сам он не подвластен своим мыслям. Его
направляют и практически руководят каждым его действием. На него оказывается
давление, но сам он боится предпринять такой шаг как вторжение на территорию
России. По картам я вижу четко, что он хочет дружить с нашей страной. Вижу, что он
хочет дружить с Путиным и, по его мнению, наоборот необходимо установить дружеский
контакты с нашей державой", – заметила Галина.
"Он отличный коммерсант
и сам четко понимает абсурдность многих действий по отношению к России, -
продолжила гадалка. – В политике он не очень силен. На эту провокацию он не
пойдет. Если такое случится, то просто наступит мировая война. Неприятности какие-то
между нашими странами возможны, но не более".
Янко уверена, что главу
США не стоит воспринимать серьезно. "Трамп, кстати, по своей натуре большой ребенок. Он любит
игрушки. У него, как показывает мне расклад, есть коллекция, которую он начал
собирать еще в детстве. Он обладает отличным чувством юмора. Все он
воспринимает иногда как игру. Политика в целом его не очень интересовала.
Порой он даже жалеет, что вошел в эту огромную игру. Войну он не начнет. Против
нашего государства навряд ли кто-то решится пойти. Наша страна, можно сказать, закрыта со
всех сторон от возможного нападения. Позже, хочу отметить, все же наши страны
найдут точки соприкосновения и все это прекратится", – резюмировала
ясновидящая.