Дональд Трамп, хоть и сыплет угрозами, никогда не решится на какие-либо реальные действия против России. По мнению ясновидящей и гадалки Галины Янко, американский президент уже наигрался в большую политику и готов отступить.

Дональд Трамп, хоть и сыплет угрозами, никогда не решится на какие-либо реальныедействия против России. По мнению , американскийпрезидент уже "наигрался" в большую политику и готов отступить.Более того, провидицаотмечает, что Трамп активно ищет мира с нашей страной. Реализовать эти планымешает кто-то извне."Он такой человек,который может пойти на все. Но сам он не подвластен своим мыслям. Егонаправляют и практически руководят каждым его действием. На него оказываетсядавление, но сам он боится предпринять такой шаг как вторжение на территориюРоссии. По картам я вижу четко, что он хочет дружить с нашей страной. Вижу, что онхочет дружить с Путиным и, по его мнению, наоборот необходимо установить дружескийконтакты с нашей державой", – заметила Галина."Он отличный коммерсанти сам четко понимает абсурдность многих действий по отношению к России, -продолжила гадалка. – В политике он не очень силен. На эту провокацию он непойдет. Если такое случится, то просто наступит мировая война. Неприятности какие-томежду нашими странами возможны, но не более".Янко уверена, что главуСША не стоит воспринимать серьезно. "Трамп, кстати, по своей натуре большой ребенок. Он любитигрушки. У него, как показывает мне расклад, есть коллекция, которую он началсобирать еще в детстве. Он обладает отличным чувством юмора. Все онвоспринимает иногда как игру. Политика в целом его не очень интересовала.Порой он даже жалеет, что вошел в эту огромную игру. Войну он не начнет. Противнашего государства навряд ли кто-то решится пойти. Наша страна, можно сказать, закрыта совсех сторон от возможного нападения. Позже, хочу отметить, все же наши странынайдут точки соприкосновения и все это прекратится", – резюмировалаясновидящая.