Эпизод российского мультфильма "Маша и Медведь" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube - его просматривали более 3,4 млрд раз.

Эпизод российского мультфильма "Маша и Медведь" вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный анимационный ролик на YouTube - его просматривали более 3,4 млрд раз. Об этом со ссылкой на сообщает РИА Новости сообщает "Московский Комсомолец"."Герои сериала сейчас являются, пожалуй, самым популярным товаром из России. В любых больших магазинах игрушек и крупных торговых сетях практически в любом европейском городе есть стеллаж с персонажами из "Маши и Медведя", - поделился мыслями меценат и совладелец арт-галереи в Лондоне Ильдар Узбеков.Позицию Ильдара Узбекова разделяет и президент России Владимир Путина. В ходе последней встречи в Кремле с российскими аниматорами, в числе которых был и директор "Анимаккорда", глава государства готовность поддержать отечественных мультипликаторов, отметив их высокие достижения в мировом кинематографе."И это абсолютно правильно, ведь персонажи в красивой форме учат детей понимать жизнь, ответственности за свои поступки. В этом плане наш мультсериал действительно - сила! Сила добра и дружбы, сближающих народы. Мои знакомые англичане очень любят этот сериал, говорят, что он осмысленный и поучительный и при этом по-русски душевный", - отметил Ильдар Узбеков.