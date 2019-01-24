Интернет-пользователи намерены обратиться к президенту США, чтобы защитить россиянку Богдану Осипову. Полным ходом идет сбор подписей к петиции в поддержку женщины, находящейся сейчас в тюрьме Канзаса.

Интернет-пользователи намерены обратиться к президенту США, чтобы защитить россиянку Богдану Осипову. Полным ходом идет сбор подписей к петиции в поддержку женщины, находящейся сейчас в тюрьме Канзаса.В сентябре 2017 года Богдану Осипову арестовали. Ее обвинили в вывозе собственных детей за пределы Соединенных Штатов Америки, напоминает телеканал "Россия 24". Сторонники Богданы утверждают, что она не нарушала закон, а, будучи замужем за гражданином США, стала жертвой домашнего насилия и лишь пыталась защитить себя и троих детей.