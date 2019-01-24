На райском курорте певица Жасмин
столкнулась с гигантским ядовитым скатом. Младший сын артистки – двухлетний Мирон
пытался потрогать водоплавающее животное.
На райском курорте певица Жасмин
столкнулась с гигантским ядовитым скатом. Младший сын артистки – двухлетний Мирон
пытался потрогать водоплавающее животное.
Певица вместе с детьми
отдыхает на Мальдивах. Звезда и ее отпрыски с удовольствием знакомятся с
местной флорой и фауной.
В один из дней, гуляя по
пляжу, Жасмин обнаружила в воде у самого берега огромное чудовище. Местные
жители рассказали знаменитости, что это манта, или гигантский морской дьявол из
семейства скатов.
Поначалу артистка боялась
подойти к водоплавающему, боялась, что ее ударит током, но позже выяснила,
что скат не электрический. Опасаться стоит только хвоста чудища, так как на нем
располагается огромный шип с ядом.
Жасмин рассказала, что
позволила детям рассмотреть рыбу, шестилетняя Маргарита даже слегка
дотронулась до морского дьявола. А вот за маленького Мирона вокалистка очень переживала, она
постоянно оттаскивала кроху от ската.
"Маргарита уже разумная
девочка, а вот Мирона, которому очень интересно, где же этот шип с ядом и
который норовит рыбок за что-нибудь подергать, к ним не подпустила пока 😄 Кормят мантов кусками рыбы, которую нужно
подсунуть под ската и нащупать его рот 😱 Тот еще опыт 😁(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – рассказала звезда в личном микроблоге.