На райском курорте певица Жасмин столкнулась с гигантским ядовитым скатом. Младший сын артистки – двухлетний Мирон пытался потрогать водоплавающее животное.

На райском курорте певица Жасминстолкнулась с гигантским ядовитым скатом. Младший сын артистки – двухлетний Миронпытался потрогать водоплавающее животное.Певица вместе с детьмиотдыхает на Мальдивах. Звезда и ее отпрыски с удовольствием знакомятся сместной флорой и фауной.В один из дней, гуляя попляжу, Жасмин обнаружила в воде у самого берега огромное чудовище. Местныежители рассказали знаменитости, что это манта, или гигантский морской дьявол изсемейства скатов.Поначалу артистка бояласьподойти к водоплавающему, боялась, что ее ударит током, но позже выяснила,что скат не электрический. Опасаться стоит только хвоста чудища, так как на немрасполагается огромный шип с ядом.Жасмин рассказала, чтопозволила детям рассмотреть рыбу, шестилетняя Маргарита даже слегкадотронулась до морского дьявола. А вот за маленького Мирона вокалистка очень переживала, онапостоянно оттаскивала кроху от ската."Маргарита уже разумнаядевочка, а вот Мирона, которому очень интересно, где же этот шип с ядом икоторый норовит рыбок за что-нибудь подергать, к ним не подпустила пока 😄 Кормят мантов кусками рыбы, которую нужноподсунуть под ската и нащупать его рот 😱 Тот еще опыт 😁(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – рассказала звезда в личном микроблоге.