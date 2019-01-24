Горожане будут меньше мерзнуть на остановках

Горожане будут меньше мерзнуть на остановкахСиноптики обещают, что крещенские морозы простоят неделю, а значит владимирцам придется немного померзнуть. Чтобы хотя бы в общественном транспорте горожанам было комфортно, мэрия будет следить за соблюдением графиков движения автобусов и троллейбусов. Кроме того, перевозчики должны обратить особое внимание на температуру в салонах транспорта.Вчера, 23 января, на 8 троллейбусных и 32 автобусных маршрута должно было выйти 76 троллейбусов и 211 автобусов. Для того, чтобы сократить время ожидания пассажирами транспорта на остановках, количество автобусов увеличили до 226.Перед выездом на смену все без исключения автомобили осматривают аттестованные выпускающие механики, они проверяют работу световых и отопительных приборов, тормозной системы, дверей и многое другое.Владимирцы могут оставить жалобу или замечание на работу общественного транспорта по телефону «горячей линии»: 53-31-35.