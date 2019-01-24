Милена Безбородова и Леша Безус самые яркие участники телестройки. Садист и мазохистка, – именно так их прозвали фанаты Дома-2.

Милена Безбородова и Леша Безус самые яркие участникителестройки. "Садист и мазохистка", – именно так их прозвали фанаты "Дома-2".Скандалы Безуса и Безбородовой практически всегдазаканчиваются грязным мордобоем и битьем посуды. Из-за явного физического преимуществапобедителем в неравных схватках с худенькой возлюбленной практически всегдастановится Леша.Побитая Милена, обычно громко воет, надрывно плачет, а после прощает нервного избранника. К слову, сочувствующих девушке среди фанатов шоу "Дом-2"нет. "Он ее когда-нибудь добьет или нет?", "😂😂😂какая любовь👏", "Оскарэтой даме!!!за самую драматичную роль", "боксерская груша" – злобствуют пользователи Сети.