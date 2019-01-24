Милена Безбородова и Леша Безус самые яркие участники
телестройки. Садист и мазохистка, – именно так их прозвали фанаты Дома-2.
Милена Безбородова и Леша Безус самые яркие участники
телестройки. "Садист и мазохистка", – именно так их прозвали фанаты "Дома-2".
Скандалы Безуса и Безбородовой практически всегда
заканчиваются грязным мордобоем и битьем посуды. Из-за явного физического преимущества
победителем в неравных схватках с худенькой возлюбленной практически всегда
становится Леша.
Побитая Милена, обычно громко воет, надрывно плачет, а после прощает нервного избранника. К слову, сочувствующих девушке среди фанатов шоу "Дом-2"
нет. "Он ее когда-нибудь добьет или нет?", "😂😂😂какая любовь👏", "Оскар
этой даме!!!за самую драматичную роль", "боксерская груша" – злобствуют пользователи Сети.