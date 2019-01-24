Британская супермодель приняла участие в показе итальянского модного дома Valentino. На подиум Наоми Кэмпбелл вышла в прозрачном наряде.

Британская супермодель приняла участие в показе итальянскогомодного дома Valentino.На подиум Наоми Кэмпбелл вышла в прозрачном наряде.Показ коллекции дизайнера Пьерпаоло Пиччоли в Париже сталприятным сюрпризом для всех поклонников моды и стиля. В финале на подиум вышла легендарная британская модель. появилась перед зрителями в длинном черном платье с многослойной юбкой и прозрачным верхом. Публика поприветствовала звезду громкими аплодисментами.Пользователи Сети остались под приятным впечатлением от просмотра шоу. "Единственная в своемроде Наоми Кэпбелл закрыла показ Valentino. Прошло тридцать лет, и она продолжает быть лучшей", "Королева!", "Огненная!", – писали комментаторы.Сама модель позже рассказала в Instagram, что была счастлива выйти на подиум в наряде от Valentino. "Закрыла весенний показ 2019 года. Поздравляю с таким историческиммоментом. Все было проделано в такой элегантной манере, что не нужно лишних слов…Была рада стать частью такого невероятного показа. Спасибо!", – написалазвезда.По подиуму также прошла российская манекенщицаНаталья Водянова. Она появилась в платье с цветочным рисунком. К яркому наряду ей подобралинеобычный макияж с перьями.Модель также поблагодарила дизайнера в своем микроблоге. "Я всегда сидела на твоих шоу, Пьерпаоло, и думала, чтомогла бы тоже участвовать в них. Наконец-то это случилось. Спасибо за такуювозможность", – цитирует ее "".В последнее время 48-летняя стала реже приниматьучастие в модных показах. В последний раз она вышла на подиум в Нью-Йорке в октябрепрошлого года во время запуска коллекции Moschino x H&M collection. В июлеона появилась на шоу Dolce & Gabbana's Alta Moda show. Поклонники звезды снетерпением ждут ее нового выхода в свет.