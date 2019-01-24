Британская супермодель приняла участие в показе итальянского
модного дома Valentino.
На подиум Наоми Кэмпбелл вышла в прозрачном наряде.
Британская супермодель приняла участие в показе итальянского
модного дома Valentino.
На подиум Наоми Кэмпбелл вышла в прозрачном наряде.
Показ коллекции дизайнера Пьерпаоло Пиччоли в Париже стал
приятным сюрпризом для всех поклонников моды и стиля. В финале на подиум вышла легендарная британская модель. появилась перед зрителями в длинном черном платье с многослойной юбкой и прозрачным верхом. Публика поприветствовала звезду громкими аплодисментами.
Пользователи Сети остались под приятным впечатлением от просмотра шоу. "Единственная в своем
роде Наоми Кэпбелл закрыла показ Valentino. Прошло тридцать лет, и она продолжает быть лучшей", "Королева!", "Огненная!", – писали комментаторы.
Сама модель позже рассказала в Instagram, что была счастлива выйти на подиум в наряде от Valentino. "Закрыла весенний показ 2019 года. Поздравляю с таким историческим
моментом. Все было проделано в такой элегантной манере, что не нужно лишних слов…
Была рада стать частью такого невероятного показа. Спасибо!", – написала
звезда.
По подиуму также прошла российская манекенщица
Наталья Водянова. Она появилась в платье с цветочным рисунком. К яркому наряду ей подобрали
необычный макияж с перьями.
Модель также поблагодарила дизайнера в своем микроблоге. "Я всегда сидела на твоих шоу, Пьерпаоло, и думала, что
могла бы тоже участвовать в них. Наконец-то это случилось. Спасибо за такую
возможность", – цитирует ее "".
В последнее время 48-летняя стала реже принимать
участие в модных показах. В последний раз она вышла на подиум в Нью-Йорке в октябре
прошлого года во время запуска коллекции Moschino x H&M collection. В июле
она появилась на шоу Dolce & Gabbana's Alta Moda show. Поклонники звезды с
нетерпением ждут ее нового выхода в свет.