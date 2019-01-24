Учащиеся прошли стажировку в ГИБДД, экспертно-криминалистической службе, приняли участие в рейдах, побывали в музее муромской полиции.

К участию во всероссийской акции «Студенческий десант» присоединились студенты муромских средних специальных учебных заведений и учащиеся «Полицейского» класса МБОУ СОШ № 20 города Мурома.Стажеров встречали сотрудники отдела по работе с личным составом. Полицейские познакомили гостей с основными задачами и функциями органов внутренних дел, работой дежурной части МО МВД России «Муромский», с порядком приема и регистрации сообщений и заявлений.Сотрудники Госавтоинспекции рассказали участникам акции о функциях и задачах, об основных направлениях деятельности подразделения ГИБДД. Наибольший интерес у ребят вызвала демонстрация служебного автомобиля, специальных приборов, имеющихся на вооружении у сотрудников полиции. Все желающие смогли почувствовать себя настоящими полицейскими, посидеть в патрульном автомобиле. Не обошлось и без любимого молодежью селфи на фоне автомобиля ДПС.Далее студенты отправились на стажировку в экспертно-криминалистическую службу, где специалисты продемонстрировали молодым людям, как распознать фальшивые деньги, как изымаются следы отпечатков пальцев, как может помочь почерковедческая экспертиза в расследовании преступления и розыске преступника. Несколько человек прошли добровольную дактилоскопическую регистрацию. Неподдельный интерес у ребят вызвал «чемоданчик эксперта» - учащиеся научились самостоятельно пользоваться экспертными инструментами, изучили тонкости папиллярного узора, рассмотрели в микроскоп отличия настояших денежных банкнот от фальшивых.Традиционно для стажеров была организована экскурсия по музею муромской полиции. Ветеран органов внутренних дел, председатель Совета ветеранов МО МВД России «Муромский» Валерий Жестков познакомил ребят с экспозициями, рассказал о специфике службы и ответил на вопросы студентов, а член совета ветеранов, ветеран боевых действий Анатолий Стулов, рассказал о своей службе в Афганистане.Сотрудники отдела провели с ребятами «круглый стол» по теме: «Как не стать жертвой мошенников». Все участники мероприятия получили информационные памятки: «Мошенники не дремлют», «Не дайте себя обмануть!», «Памятка гражданину Российской Федерации», «МВД России предупреждает! Будьте бдительны!», информационный лист «Образовательные организации МВД России», а также буклеты «Пользователям интернета», «Владельцам банковских карт».В завершение встречи одна группа стажеров совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних поучаствовали в проверке торговых предприятий на предмет реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, а другая группа вместе с сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции посетили семьи, состоящие на профилактическом учете.Положительными эмоциями, полученными знаниями и фото ребята обещали поделиться с родными, друзьями и в социальных сетях.