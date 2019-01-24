Белорусская певица Марина Грегори твердо решила победить в песенном конкурсе Евровидение-2019. Неизвестная широким кругам любителей музыки певица просто взорвала Сеть своим обращением к зрителям.

Белорусская певица Марина Грегори твердо решила победить впесенном конкурсе "Евровидение-2019". Неизвестная широким кругамлюбителей музыки певица просто взорвала Сеть своим обращением к зрителям.Опубликованное Мариной Грегори видео пользователей поразило.В ролике артистка парит в облаках, летает над Минском и даже идет рядом спрезидентом Белоруссии Александром Лукашенко."Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было,чем это порхание над домами﻿", "Шедеврально!", "Ну инаркомания﻿", "Все, расходимся, победитель найден", -отреагировали пользователи.Надо отметить, что у Белоруссии есть и другие кандидаты научастие в Евровидении. В Национальном отборе участвуют, в частности, 16-летняяЗена (Зине Куприянович) и солиста группы Aura Юлия Быкова.