Белорусская певица Марина Грегори твердо решила победить в
песенном конкурсе Евровидение-2019. Неизвестная широким кругам
любителей музыки певица просто взорвала Сеть своим обращением к зрителям.
Белорусская певица Марина Грегори твердо решила победить в
песенном конкурсе "Евровидение-2019". Неизвестная широким кругам
любителей музыки певица просто взорвала Сеть своим обращением к зрителям.
Опубликованное Мариной Грегори видео пользователей поразило.
В ролике артистка парит в облаках, летает над Минском и даже идет рядом с
президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Что за дикий монтаж. Лучше бы просто обращение было,
чем это порхание над домами", "Шедеврально!", "Ну и
наркомания", "Все, расходимся, победитель найден", -
отреагировали пользователи.
Надо отметить, что у Белоруссии есть и другие кандидаты на
участие в Евровидении. В Национальном отборе участвуют, в частности, 16-летняя
Зена (Зине Куприянович) и солиста группы Aura Юлия Быкова.