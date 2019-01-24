В том, что режиссер событий в Венесуэле находится в Вашингтоне, сейчас мало кто сомневается. Уж очень быстро Дональд Трамп признал самозванца-президента, пытающегося захватить власть в этой латиноамериканской стране. Теперь мяч на стороне законного главы государства Николаса Мадуро: в случае, если он обратится за помощью к Китаю и России, мир может столкнуться с угрозами, аналогичными Карибскому кризису.

В том, чторежиссер событий в Венесуэле находится в Вашингтоне, сейчас мало ктосомневается. Уж очень быстро Дональд Трамп признал самозванца-президента,пытающегося захватить власть в этой латиноамериканской стране. Теперь мяч настороне законного главы государства Николаса Мадуро: в случае, если он обратитсяза помощью к Китаю и России, мир может столкнуться с угрозами, аналогичными Карибскомукризису.И Москва, и Пекинв достаточно жесткой форме предостерегли США от военного вмешательства вовзрывоопасную ситуацию в Венесуэле. Там вот уже несколько дней не прекращаютсямноготысячные протесты с требованием отставки законно избранного президентаНиколоса Мадуро. Он 10 января вступил в должность, но оппозиция не признала итогивыборов.Накануне, 23января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо на фоненародных протестов объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Буквально через час президентСША Дональд Трамп признал его в этой должности и это заставляет крепкозадуматься – почему лидер страны, устраивающей по всему миру оранжевые и иныереволюции, так быстро одобрил кандидатуру Гуайдо?На этот фактобратил внимание и глава российской дипломатии Сергей Лавров. "То, что СШАи ряд других стран, прежде всего, стран региона, незамедлительно признали самопровозглашенноговременно исполняющего президента, говорит только о том, что они напрямуюприложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом иочень серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", – заявил министр.Президент НиколасМадуро назвал действия оппозиции государственным переворотом, организованнымВашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США. Больше никаких заявленийМадуро пока не делал, он лишь обратился за помощью к армии и та присягнула емуна верность.Прогнозироватьсложившуюся в богатой нефтью Венесуэле ситуацию довольно сложно. Ясно одно –Штаты не отступятся от идеи поменять там власть и присосаться к богатствамстраны, руководство которой ими неумело пользовалось. Техническое вооружениеВенесуэлы застряло где-то в середине ХХ века и средства добычи и переработкинефти там практически не развивались.Тем не менее, стоимость бензина в этойстране – одна из самых низких в мире, но при этом годовая инфляция превышаетмиллион процентов, а ВВП страны стремительно катится в пропасть.Не исключено,что на фоне нынешних протестов президент Мадуро может обратиться за помощью, втом числе, и военной к Китаю и России, как к самым надежным партнерамВенесуэлы.Москва в последние годы продала много оружие Каракасу, а в декабре2018 года туда совершила полет группа российских стратегическихбомбардировщиков. Это стало своего рода демонстрацией поддержки венесуэльскоголидера со стороны Москвы.Если этаподдержка перерастет в реальную военную помощь, то регион Карибского моря вновьстанет самой горячей точкой на карте мира, говорят эксперты. И тогда США и ихсоюзники всерьез задумаются о последних испытаниях российского сверхоружия, окоторых Москва объявила совсем недавно. Вряд ли Дональд Трамп захочет повторенияКарибского кризиса, а значит попытка революции в Венесуэле, которой пока недали названия, провалится.