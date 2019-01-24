Глава МИД России нашел оригинальный способ разрядить обстановку на встрече с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем. Журналисты были чересчур назойливы, и один из микрофонов оказался прямо перед лицом у российского министра.

Глава МИД России нашел оригинальный способ разрядитьобстановку на встрече с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем. Журналистыбыли чересчур назойливы, и один из микрофонов оказался прямо перед лицом уроссийского министра.Во время рукопожатия с главой алжирского МИДа один иззвукооператоров протянул микрофон к российскому дипломату на расстояниевытянутой руки. Лавров, не растерявшись, "поздоровался" и смикрофоном.Сергей Лавров 24 января прибыл в Алжир. Глава российскогоМИДа обсудит на переговорах возможное строительство российскими специалистамиАЭС в Алжире.