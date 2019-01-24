Глава МИД России нашел оригинальный способ разрядить
обстановку на встрече с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем. Журналисты
были чересчур назойливы, и один из микрофонов оказался прямо перед лицом у
российского министра.
Глава МИД России нашел оригинальный способ разрядить
обстановку на встрече с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем. Журналисты
были чересчур назойливы, и один из микрофонов оказался прямо перед лицом у
российского министра.
Во время рукопожатия с главой алжирского МИДа один из
звукооператоров протянул микрофон к российскому дипломату на расстояние
вытянутой руки. Лавров, не растерявшись, "поздоровался" и с
микрофоном.
Сергей Лавров 24 января прибыл в Алжир. Глава российского
МИДа обсудит на переговорах возможное строительство российскими специалистами
АЭС в Алжире.