Российский баскетбольный клуб Локомотив-Кубань оказался сильнее немецкого Ульма в рамках четвертого тура топ-16 Кубка Европы. Встреча в группе F, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:76 (26:24, 26:14, 19:16, 17:22).

Российский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" оказался сильнее немецкого "Ульма" в рамках четвертого тура топ-16 Кубка Европы. Встреча в группе F, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась победой хозяев паркета со счетом 88:76 (26:24, 26:14, 19:16, 17:22).Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Локомотива" Дорелл Райт, набравший 20 результативных баллов. Краснодарский клуб занимает второе место в группе с семью очками после четырех игр.В следующей встрече Кубка Европы "Локомотив-Кубань" в гостях сыграет с французским "Виллербанном". Игра состоится 30 января.