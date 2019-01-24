Москва
предостерегла Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В этой
стране наблюдаются признаки госпереворота и, не исключено, что к смене власти в
Каракасе приложили руку Штаты.
Москва
предостерегла Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В этой
стране наблюдаются признаки госпереворота и, не исключено, что к смене власти в
Каракасе приложили руку Штаты.
Признание так
называемого временного президента в Венесуэле со стороны Вашингтона и
нескольких его союзников говорит о том, что они причастны к этой ситуации,
заявил глава МИД Сергей Лавров.
"То, что
США и ряд других стран, прежде всего, стран региона, незамедлительно признали самопровозглашенного
временно исполняющего президента, говорит только о том, что они напрямую
приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и
очень серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", – заявил
Лавров.
Обвиняя других
во вмешательстве в выборы, США пытаются выступать вершителями судеб народов,
вмешиваются во внутренние дела других государств, продолжил глава российской дипломатии.
Сергей Лавров также
предостерег США
от использования военной силы в Венесуэле. В Москве особую тревогу вызывают
сигналы о том, что не исключено и вооруженное вмешательство в ситуацию извне.
Такие мысли, по словам Лаврова, уже
озвучиваются в некоторых мировых столицах.
Накануне, 23
января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо на фоне
народных протестов против законно избранного президента Венесуэлы объявил себя
исполняющим обязанности главы
государства. Буквально через час президент США Дональд Трамп признал его в этой
должности.
К американскому
лидеру тут же присоединились Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия,
Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия и Организация американских
государств. Президент Николас Мадуро назвал действия оппозиции государственным переворотом,
организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США.