Москва предостерегла Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В этой стране наблюдаются признаки госпереворота и, не исключено, что к смене власти в Каракасе приложили руку Штаты.

Москвапредостерегла Вашингтон от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В этойстране наблюдаются признаки госпереворота и, не исключено, что к смене власти вКаракасе приложили руку Штаты.Признание такназываемого временного президента в Венесуэле со стороны Вашингтона инескольких его союзников говорит о том, что они причастны к этой ситуации,заявил глава МИД Сергей Лавров."То, чтоСША и ряд других стран, прежде всего, стран региона, незамедлительно признали самопровозглашенноговременно исполняющего президента, говорит только о том, что они напрямуюприложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом иочень серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", – заявилЛавров.Обвиняя другихво вмешательстве в выборы, США пытаются выступать вершителями судеб народов,вмешиваются во внутренние дела других государств, продолжил глава российской дипломатии.Сергей Лавров такжепредостерег СШАот использования военной силы в Венесуэле. В Москве особую тревогу вызываютсигналы о том, что не исключено и вооруженное вмешательство в ситуацию извне.Такие мысли, по словам Лаврова, ужеозвучиваются в некоторых мировых столицах.Накануне, 23января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо на фоненародных протестов против законно избранного президента Венесуэлы объявил себяисполняющим обязанности главыгосударства. Буквально через час президент США Дональд Трамп признал его в этойдолжности.К американскомулидеру тут же присоединились Канада, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Колумбия,Коста-Рика, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Грузия и Организация американскихгосударств. Президент Николас Мадуро назвал действия оппозиции государственным переворотом,организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США.