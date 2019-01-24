Уникальную коллекцию музея-заповедника можно будет увидеть с 25 января по 31 марта

Уникальную коллекцию музея-заповедника можно будет увидеть с 25 января по 31 мартаВазы, кальяны в восточном стиле, изысканные наборы для рейнвейна, изящные флаконы для духов, пудреницы... – 40 предметов из красного стекла предстанут на выставке «Золотой рубин» в Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Уникальную «рубиновую» коллекцию Владимиро-Суздальского музея-заповедника можно будет увидеть с 25 января по 31 марта 2019 года.Алое, похожее на драгоценный камень, стекло называют «золотым рубином». Изделия из него – не дешевы, но необыкновенно красивы.Рубиновое стекло умели варить еще в Древнем Риме. Но всемирную известность оно принесло немецкому алхимику Иоганну Кункелю, который во второй половине XVII века основал производство изделий под названием «золотой рубин». Для получения красного цвета Кункель при варке добавлял в стеклянную массу золото. После смерти алхимика этот секрет был утерян.Заново открыл «золотой рубин» М.В. Ломоносов. Русский ученый провел огромное количество опытов по производству разных стекол, в том числе «превосходного зеленого стекла травяного цвета, весьма похожего на настоящий изумруд» и «другого зеленого, приближающегося к аквамарину». Ломоносов научился делать «стекло цвета печени» и «превосходного мясного цвета», а также «розовое», «бирюзовое», «золотой рубин», из которого позднее сделали кремлевские звезды.Гусевской хрустальный завод, основанный в 1756 году, один из первых освоил производство изделий из красного, окрашенного золотом, стекла.