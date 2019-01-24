С мужем вместе уже 7 лет. Жили всегда душа в душу. Однако
последнее время отношения стали портиться, и всему виной его мать.
С мужем вместе уже 7 лет. Жили всегда душа в душу. Однако
последнее время отношения стали портиться, и всему виной его мать.
После того, как у мужа умер отец, его мать совершенно не
может находиться у себя дома одна. Безусловно, мы много поддерживали ее, забирали
к себе, все выходные проводили вместе, и так продолжалось почти год.
Иногда очень хотелось уединиться с мужем, сходить в
ресторан, но везде она была с нами. Я молчала, так как прекрасно понимала, в
каком она положении, и очень хотелось ей помочь. Но сейчас это перешло
абсолютно все границы.
Недавно она заявила, что хочет жить с нами. Мы живем в
трехкомнатной, поэтому вопрос не стоял о том, что будет некомфортно. Муж не
смог ей отказать, соответственно, и я приняла это.
Теперь наша жизнь стала просто невыносимой. Она встревает
везде: в наши разговоры, в наши выяснения отношений, следит, когда мы легли
спать, что мы поели. Постоянно указывает, что мне делать в собственном доме. Я
не могу ее выставить за дверь, но и жить с ней я тоже больше не могу.