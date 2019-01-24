С мужем вместе уже 7 лет. Жили всегда душа в душу. Однако последнее время отношения стали портиться, и всему виной его мать.

С мужем вместе уже 7 лет. Жили всегда душа в душу. Однакопоследнее время отношения стали портиться, и всему виной его мать.После того, как у мужа умер отец, его мать совершенно неможет находиться у себя дома одна. Безусловно, мы много поддерживали ее, забиралик себе, все выходные проводили вместе, и так продолжалось почти год.Иногда очень хотелось уединиться с мужем, сходить вресторан, но везде она была с нами. Я молчала, так как прекрасно понимала, вкаком она положении, и очень хотелось ей помочь. Но сейчас это перешлоабсолютно все границы.Недавно она заявила, что хочет жить с нами. Мы живем втрехкомнатной, поэтому вопрос не стоял о том, что будет некомфортно. Муж несмог ей отказать, соответственно, и я приняла это.Теперь наша жизнь стала просто невыносимой. Она встреваетвезде: в наши разговоры, в наши выяснения отношений, следит, когда мы леглиспать, что мы поели. Постоянно указывает, что мне делать в собственном доме. Яне могу ее выставить за дверь, но и жить с ней я тоже больше не могу.