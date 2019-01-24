В отношении мужчины, задержанного на станции метро «Трубная» по подозрению в нанесении ножевых ранений двум пассажирам московского метрополитена, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу...

"В отношении мужчины, задержанного на станции метро «Трубная» по подозрению в нанесении ножевых ранений двум пассажирам московского метрополитена, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в вагоне поезда московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии произошел инцидент между пассажирами, в результате которого жители Москвы в возрасте 35 и 54 лет получили ножевые ранения различной степени тяжести.По предварительной информации, 60-летняя женщина сделала замечание мужчинам, которые удерживали двери вагона поезда на одной из станций. Они вели себя агрессивно, поэтому за женщину заступились двое пассажиров, которые в ходе конфликта получили ножевые ранения. Подозреваемые в противоправных действиях попытались скрыться, однако были задержаны полицейскими на станции метро «Трубная». Пострадавшие доставлены в одну из городских клинических больниц.Следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 и статье 213 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк