В пресс-службе московской Госавтоинспекции сообщили, что на 103-м километре внешнего кольца МКАД произошло столкновение шести автомобилей​​​, но пострадавших нет.

В пресс-службе московской Госавтоинспекции сообщили, что на 103-м километре внешнего кольца МКАД произошло столкновение шести автомобилей​​​, но пострадавших нет.Тем временем на 105-м километре внутреннего кольца МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей, один человек пострадал, перелает РИА Новости.В настоящее время на этих участках есть небольшое затруднение движения.