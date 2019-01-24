Создавали фиктивные ДТП, чтобы получить страховку. В Ленинском районном суде Владимира началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования. На скамье подсудимых 6 человек, из которых двое - бывшие сотрудники ГИБДД. По какой схеме работали подсудимые и какое наказание за мошенничество им грозит? Подробности судебного заседания в репортаже Константина Миронова.

Создавали фиктивные ДТП, чтобы получить страховку. В Ленинском районном суде Владимира началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования. На скамье подсудимых 6 человек, из которых двое - бывшие сотрудники ГИБДД. По какой схеме работали подсудимые и какое наказание за мошенничество им грозит? Подробности судебного заседания в репортаже Константина Миронова.На скамье подсудимых 6 человек. Двое из них бывшие сотрудники ГИБДД. Их обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимые придумали преступную схему, чтобы получать выплаты от страховой компании. Четверо обвиняемых совершали фиктивные ДТП, а на место вызывали своих подельников, которые работали в ГАИ. Составляли документы, отправляли в страховую компанию и получали выплаты в сотни тысяч рублей. По версии гособвинителя, лидером организованной группы стал Александр Мишин, который вместе со своим знакомым Ильей Яшонковым и сколотил костяк группировки.Иван Дмитриев, помощник прокурора города Владимира: "Решил создать для своего обогащения организованную группу для совершения тяжких преступлений, направленных на хищение денежных средств Страховой Компании Сервис-Резерв, путем обмана относительно наступления страхового случая. А именно организацией фиктивных столкновений двух транспортных средств с последующим оформлением подложных документов о совершенном дорожно-транспортном происшествии и представлении их в страховую компанию для получения денежных средств".Всего подсудимым инкриминируют 13 эпизодов преступной деятельности. С каждого фиктивного ДТП, как установили следователи, молодые люди получали суммы, в среднем, от 200 до 500 тысяч рублей. Делили подобный "заработок" не поровну. Пособники получали от основной суммы лишь 5-10 тысяч. На первом судебном заседании все подсудимые полностью или частично свою вину признали.Александр Мишин, подсудимый: "Ваша честь. Всё понимаю, вину свою полностью признаю, раскаиваюсь. В том, что из этого ОПГ получится – даже знать не знал. Всё время Яшонкова упрашивал, но как-то так получилось. Хотел бы еще пояснить, что приобретение машин, показывания осмотрщику – это основной вид деятельности, я ремонтом кузовным занимаюсь".Как наказать за мошенничество подсудимых - сторона обвинения свою позицию на это счет еще не сформировала. Но за подобные экономические преступления предусматриваются достаточно серьезные санкции.Иван Дмитриев, помощник прокурора города Владимира: "По части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса российской федерации максимальное наказание является исключительно в виде лишения свободы сроком до 10 лет, со штрафом до миллиона рублей. По части 2 статьи 159.5, до пяти лет лишения свободы".Дата следующего заседания еще не назначена. На нем гособвинение должно высказать свою позицию по этому делу. Мы будем следить за развитием событий.