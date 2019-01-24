Когда потерпевшие вышли из авто, на них неожиданно напали неизвестные мужчины, избили, после чего отобрали мобильный телефон и скрылись...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали четырех приезжих в возрасте от 21 до 24 лет по подозрению в грабеже.В территориальный отдел полиции поступило заявление о грабеже от 43-летнего мужчины. Он рассказал, что с другом возвращался из ночного клуба на попутной машине. Когда они прибыли на улицу Пивченкова и вышли из авто, на них неожиданно напали неизвестные мужчины, избили, после чего отобрали мобильный телефон и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили местонахождение и задержали подозреваемых в Московской области.Установлено, что злоумышленники заранее разработали план нападения. После того как один из них, подрабатывающий частным извозчиком, посадил в автомобиль клиентов, он сообщил своим подельникам адрес, куда их привезет. Остальные трое злоумышленников приехали по указанному адресу, где и совершили нападение.По данному факту следствием ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Похищенный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен владельцу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93