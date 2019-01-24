Настольная игра Наши в Солсбери, посвященная приключениям отравителей Скрипалей Петрова и Боширова, появилась на прилавках российских магазинов. Британцы вне
себя от возмущения – они считают, что шутки в таком деле неуместны.
Настольная игра "Наши в Солсбери", посвященная приключениям "отравителей Скрипалей" Петрова и Боширова, появилась на прилавках российских магазинов. Британцы вне
себя от возмущения – они считают, что шутки в таком деле неуместны.
Лондон возмущен "русским юмором": по мнению
британских СМИ, история с "новичком" и отравлением Скрипалей – не
повод для насмешек. Издание Telegraph напомнило читателям всю историю в
Солсбери и нашло юмор создателей игры неуместным. Однако производители игры уверяют, что их цель – проложить
мост между Россией и негодующим Западом.
Пошаговая стратегия повторяет предполагаемый маршрут двух
россиян, которых считают отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии. Петров и Боширов, известные своим нашумевшим интервью телеканалу RT, изображены карикатурно.
Оба прячутся под маскировкой: у одного фальшивые усы, шляпа и трубка, у другого
– очки с накладным носом и искусственная борода.
По игровой доске предполагается ходить парами и изучать
достопримечательности Европы. В их числе Париж, Амстердам и Женева. Кульминация
игры – в Солсбери. Здесь вниманию игроков предлагается знаменитый "Солсберецкий
шпиль" – так назвали "отравители " Петров и Боширов
шпиль Солсберийского собора.
По замыслу создателей, "отравители " и другие наши соотечественники гуляют свободно по Европе и изучают достопримечательности. В игре нужно ходить парами и зарабатывать минимальное количество штрафных очков. По словам представителя производителя игры – компании "Игроленд",
главная идея новинки – юмористический ответ нашим западным соседям, раздувшим "дело Скрипалей", передает
"Экспресс-газета".