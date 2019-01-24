Настольная игра Наши в Солсбери, посвященная приключениям отравителей Скрипалей Петрова и Боширова, появилась на прилавках российских магазинов. Британцы вне себя от возмущения – они считают, что шутки в таком деле неуместны.

Настольная игра "Наши в Солсбери", посвященная приключениям "отравителей Скрипалей" Петрова и Боширова, появилась на прилавках российских магазинов. Британцы внесебя от возмущения – они считают, что шутки в таком деле неуместны.Лондон возмущен "русским юмором": по мнениюбританских СМИ, история с "новичком" и отравлением Скрипалей – неповод для насмешек. Издание Telegraph напомнило читателям всю историю вСолсбери и нашло юмор создателей игры неуместным. Однако производители игры уверяют, что их цель – проложитьмост между Россией и негодующим Западом.Пошаговая стратегия повторяет предполагаемый маршрут двухроссиян, которых считают отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и егодочери Юлии. Петров и Боширов, известные своим нашумевшим интервью телеканалу RT, изображены карикатурно.Оба прячутся под маскировкой: у одного фальшивые усы, шляпа и трубка, у другого– очки с накладным носом и искусственная борода.По игровой доске предполагается ходить парами и изучатьдостопримечательности Европы. В их числе Париж, Амстердам и Женева. Кульминацияигры – в Солсбери. Здесь вниманию игроков предлагается знаменитый "Солсберецкийшпиль" – так назвали "отравители " Петров и Бошировшпиль Солсберийского собора.По замыслу создателей, "отравители " и другие наши соотечественники гуляют свободно по Европе и изучают достопримечательности. В игре нужно ходить парами и зарабатывать минимальное количество штрафных очков. По словам представителя производителя игры – компании "Игроленд",главная идея новинки – юмористический ответ нашим западным соседям, раздувшим "дело Скрипалей", передает"Экспресс-газета".