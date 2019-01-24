Попытки Анатолия Чубайса блеснуть остроумием в заочном споре с официальным представителем МИД Марией Захаровой оказались неудачными. Наблюдатели предложили главе Роснано место ведущего в скандальном шоу Малахова – по их мнению, там его ждет успех.

Попытки Анатолия Чубайса блеснуть остроумием взаочном споре с официальным представителем МИД Марией Захаровой оказались неудачными. Наблюдателипредложилиглаве "Роснано"место ведущего в скандальном шоу Малахова – по ихмнению, там его ждет успех.Пикировка между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой развернуласьпосле следующего заявления главы "Роснано": "Россия —страна бедная, значительная часть населения живет бедно или оченьбедно".Высказывание чиновника возмутило представителя российскоговнешнеполитического ведомства: по словам Марии Захаровой, она в первуюочередь хотела бы поинтересоваться о причинах бедности у человека,который на протяжении десятков лет был членом правительства "и топ-менеджеромключевых направлений отечественной экономики и промышленности".Чубайс ответил Захаровой: он перечислил все своидостижения во благо страны. Дипломат, в свою очередь, заметила,что описанные "экономические достижения", ярко проявившиеся в90-е годы, вспоминает с дрожью.Тут у Анатолия Борисовича, видимо, нервы не выдержали: глава"Роснано" перешел на личности. Он заявил, что Марии стоитпоменяться местами с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Мол, Бузовавполне справится с обязанностями Захаровой в МИДе, а Мария с успехом заменитОльгу на скандальном телешоу."Анатолий Чубайс, как я посмотрю, блеснуть остроумиемрешил. Но боюсь, что неудачно. Захарова и Бузова как раз на своих местах, а вотАнатолию Борисовичу, на мой взгляд, следовало бы поменяться работой с АндреемМалаховым. А сам Андрей наверняка неплохо обоснуется у руля "Роснано".Вот это будет идеальная рокировка", – прокомментировал ситуацию Дням.Ручлен экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян.Сама же Мария на последний выпад Анатолия Чубайсаответила коротко, но метко. Представитель МИД призналась: она никак не думала,что глава "Роснано" смотрит "Дом-2".