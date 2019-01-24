Попытки Анатолия Чубайса блеснуть остроумием в
заочном споре с официальным представителем МИД Марией Захаровой оказались неудачными. Наблюдатели
предложили
главе Роснано
место ведущего в скандальном шоу Малахова – по их
мнению, там его ждет успех.
Попытки Анатолия Чубайса блеснуть остроумием в
заочном споре с официальным представителем МИД Марией Захаровой оказались неудачными. Наблюдатели
предложили
главе "Роснано"
место ведущего в скандальном шоу Малахова – по их
мнению, там его ждет успех.
Пикировка между Анатолием Чубайсом и Марией Захаровой развернулась
после следующего заявления главы "Роснано": "Россия —
страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень
бедно".
Высказывание чиновника возмутило представителя российского
внешнеполитического ведомства: по словам Марии Захаровой, она в первую
очередь хотела бы поинтересоваться о причинах бедности у человека,
который на протяжении десятков лет был членом правительства "и топ-менеджером
ключевых направлений отечественной экономики и промышленности".
Чубайс ответил Захаровой: он перечислил все свои
достижения во благо страны. Дипломат, в свою очередь, заметила,
что описанные "экономические достижения", ярко проявившиеся в
90-е годы, вспоминает с дрожью.
Тут у Анатолия Борисовича, видимо, нервы не выдержали: глава
"Роснано" перешел на личности. Он заявил, что Марии стоит
поменяться местами с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой. Мол, Бузова
вполне справится с обязанностями Захаровой в МИДе, а Мария с успехом заменит
Ольгу на скандальном телешоу.
"Анатолий Чубайс, как я посмотрю, блеснуть остроумием
решил. Но боюсь, что неудачно. Захарова и Бузова как раз на своих местах, а вот
Анатолию Борисовичу, на мой взгляд, следовало бы поменяться работой с Андреем
Малаховым. А сам Андрей наверняка неплохо обоснуется у руля "Роснано".
Вот это будет идеальная рокировка", – прокомментировал ситуацию Дням.Ру
член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
Сама же Мария на последний выпад Анатолия Чубайса
ответила коротко, но метко. Представитель МИД призналась: она никак не думала,
что глава "Роснано" смотрит "Дом-2".