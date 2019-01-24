На эти АЗС водители служебных машин жаловались больше всего

На эти АЗС водители служебных машин жаловались больше всегоВладимирские власти и общественники проверили качество бензина на 3-х местных заправках. Рейд устроили на АЗС, которые поставляют топливо для бюджетных организаций, в частности в МЧС, полицию, больницы и роддома. На эти заправки водители служебных машин жаловались больше всего.В ходе проверки качество бензина марки АИ-95-К5 исследовали на «Легенде Ойл» на Добросельской, «Финне» на Диктора Левитана и «Мюллере» на Мира.Выяснилось, что по итогам лабораторных исследований, на одной из заправок предельно допустимый ГОСТом показатель содержания серы превышен в 17 раз:«Легенда Ойл»Массовая доля серы 5 мг/кгНорма по ГОСТ не более 10 мг/кг«Финна»Массовая доля серы 5 мг/кгНорма по ГОСТ не более 10 мг/кг«Мюллер» (Мира, 1а)Массовая доля серы 175мг/кгНорма по ГОСТ не более 10 мг/кгВо время второй проверки добавили ещё одну АЗС «Мюллер» - на Куйбышева. И в дизельном топливе, образец которого отобрали здесь, при норме содержания серы по ГОСТу не более 10 мг, её оказалось 4341 мг. Кроме того, серьёзное превышение обнаружили и по бензину АИ-95:«Легенда Ойл»Массовая доля серы 3мг/кгНорма по ГОСТ не более 10 мг/кг«Финна»Массовая доля серы 9 мг/кгНорма по ГОСТ не более 10 мг/кг«Мюллер» (Мира, 1а)Массовая доля серы 243мг/кгНорма по ГОСТ не более 10 мг/кгРезультаты рейдов направят в контрольно-надзорные органы.