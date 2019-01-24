На эти АЗС водители служебных машин жаловались больше всего
На эти АЗС водители служебных машин жаловались больше всего
Владимирские власти и общественники проверили качество бензина на 3-х местных заправках. Рейд устроили на АЗС, которые поставляют топливо для бюджетных организаций, в частности в МЧС, полицию, больницы и роддома. На эти заправки водители служебных машин жаловались больше всего.
В ходе проверки качество бензина марки АИ-95-К5 исследовали на «Легенде Ойл» на Добросельской, «Финне» на Диктора Левитана и «Мюллере» на Мира.
Выяснилось, что по итогам лабораторных исследований, на одной из заправок предельно допустимый ГОСТом показатель содержания серы превышен в 17 раз:
«Легенда Ойл»
Массовая доля серы 5 мг/кг
Норма по ГОСТ не более 10 мг/кг
«Финна»
Массовая доля серы 5 мг/кг
Норма по ГОСТ не более 10 мг/кг
«Мюллер» (Мира, 1а)
Массовая доля серы 175
мг/кг
Норма по ГОСТ не более 10 мг/кг
Во время второй проверки добавили ещё одну АЗС «Мюллер» - на Куйбышева. И в дизельном топливе, образец которого отобрали здесь, при норме содержания серы по ГОСТу не более 10 мг, её оказалось 4341 мг. Кроме того, серьёзное превышение обнаружили и по бензину АИ-95:
«Легенда Ойл»
Массовая доля серы 3
мг/кг
Норма по ГОСТ не более 10 мг/кг
«Финна»
Массовая доля серы 9 мг/кг
Норма по ГОСТ не более 10 мг/кг
«Мюллер» (Мира, 1а)
Массовая доля серы 243
мг/кг
Норма по ГОСТ не более 10 мг/кг
Результаты рейдов направят в контрольно-надзорные органы.